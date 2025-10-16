Slušaj vest

Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina otkrili su 15. oktobra 2025. godine na aerodromu Nikola Tesla ukupno 545 neprijavljenih tompusa u dva odvojena slučaja.

Foto: Uprava Carina

Reč je o putnicima koji su, nakon preuzimanja prtljaga, pokušali da izađu iz aerodroma kroz zeleni kontrolni prolaz, bez prijavljivanja robe carinskoj kontroli.

Tom prilikom zaplenjeni su tompusi poznatih kubanskih robnih marki, koje putnici nisu prijavili u skladu sa važećim carinskim propisima.

Neprijavljena roba je privremeno zadržana do okončanja prekršajnih postupaka koji su pokrenuti protiv lica koja su pokušala da je prokrijumčare.

