Carinski službenici otkrili dva pokušaja krijumčarenja poznatih kubanskih cigara
Ulov
REKLI DA NEMAJU NIŠTA DA PRIJAVE, PA IH PROVALILI! Drama na aerodromu "Nikola Tesla", granična policija ih hitno privela (foto)
Slušaj vest
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina otkrili su 15. oktobra 2025. godine na aerodromu Nikola Tesla ukupno 545 neprijavljenih tompusa u dva odvojena slučaja.
Foto: Uprava Carina
Reč je o putnicima koji su, nakon preuzimanja prtljaga, pokušali da izađu iz aerodroma kroz zeleni kontrolni prolaz, bez prijavljivanja robe carinskoj kontroli.
Tom prilikom zaplenjeni su tompusi poznatih kubanskih robnih marki, koje putnici nisu prijavili u skladu sa važećim carinskim propisima.
Foto: Uprava Carina
Neprijavljena roba je privremeno zadržana do okončanja prekršajnih postupaka koji su pokrenuti protiv lica koja su pokušala da je prokrijumčare.
Reaguj
Komentariši