Na putnom pravcu Kuzmin–Bosut danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil. Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu su povređena dva lica; jedno je prevezeno u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, dok vatrogasci trenutno intervenišu kako bi drugo lice izvukli iz vozila.

WhatsApp Image 2025-10-16 at 15.41.25_ff2b22d3.jpg
Foto: Kurir.rs/D.Š.

Za sada nije poznato kako su povrede zadobili putnici iz automobila, kao ni da li ima povređenih u kamionu.

Na licu mesta su policija, vatrogasci i hitna pomoć, a saobraćaj se odvija otežano.

Kurir.rs

