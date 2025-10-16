Na putnom pravcu kužmin–bosut dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali kamion i automobil, povređene su dve osobe, a saobraćaj se odvija otežano.
TEŽAK SUDAR KAMIONA I AUTA KOD KUZMINA: U nesreći više povređenih, vatrogasci na terenu - u toku je IZVLAČENJE LJUDI IZ VOZILA (FOTO)
Na putnom pravcu Kuzmin–Bosut danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil. Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu su povređena dva lica; jedno je prevezeno u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, dok vatrogasci trenutno intervenišu kako bi drugo lice izvukli iz vozila.
Foto: Kurir.rs/D.Š.
Za sada nije poznato kako su povrede zadobili putnici iz automobila, kao ni da li ima povređenih u kamionu.
Na licu mesta su policija, vatrogasci i hitna pomoć, a saobraćaj se odvija otežano.
Kurir.rs
