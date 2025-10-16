Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Borisa S. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je od juna do sredine septembra ove godine zloupotrebom poverenja i teških prilika vrbovao oštećenu u cilju vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo trgovina ljudima, za koje je zaprećena kazna zatvora od tri do 12 godina.

Osumnjičeni je danas saslušan pred javnim tužiocem, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom produži pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

- Postoji osnovana sumnja da je Boris S. najpre stupio u emotivnu vezu sa oštećenom kada je ona tek postala punoletna, a pri tom je znao da je od ranog detinjstva živela u domovima i hraniteljskim porodicama. Ubrzo je počeo da joj iznajmljuje stanove kako bi mu bila dostupna kad to njemu odgovara, branio joj da kontaktira i posećuje porodicu, kao i da ima prijatelje, te je doveo u odnos emotivne i finansijske zavisnosti, nakon čega ju je vrbovao da se bavi prostituciom - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Kako se dodaje, sumnja se da je Boris S. iskoristio je fotografije na kojima je oštećena naga ili oskudno obučena, a koje mu je slala u ranijem periodu kao svom emotivnom partneru, te je preko svog mobilnog telefona na internet stranicama reklamirao prostituciju, vrstu i cene seksualnih usluga, na koji način je dolazio do klijenata i sa njima dogovarao usluge i cene, a kojim klijentima je oštećena pružala seksualne usluge za novac na različitim lokacijama u Beogradu.

- Pri tome je Boris S. zadržavao veći deo novca, dok je oštećenoj davao novac samo za hranu i plaćao joj je zakupninu za stanove koje je on prethodno iznajmio. Ograničavao joj je slobodu kretanja, zaključavao je u stanu, oduzeo joj i pocepao lična dokumenta, a u periodu kada oštećena ne može da ima seksualne odnose, on ju je vređao i prebacivao joj da gubi mnogo novca - dodaje se.

Takođe, oštećenu je primoravao da se i dalje bavi prostitucijom i nakon što je nakon izvršenog namernog prekida trudnoće doktor zabranio seksualne odnose.