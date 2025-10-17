Slušaj vest

Rajko Pavićević (51), vlasnik firme "Minko-kafa", likvidiran je na današnji dan pre 22 godine.

Tog 17. okobra 2003. godine, oko 19.30 sati, ubijen je u svom automobilu ispred porodične kuće u Ulici Jovana Popovića 29, u beogradskom naselju Voždovac.

Pavićević je ubijen dok je parkirao svoj sivi "nisan maksimo", na prilično neosvetljenom parkingu.

Budući da niko od komšija nije čuo pucnje, pretpostavlja se da je ubica koristio oružje sa prigušivačem. Po načinu na koji je ubistvo izvedeno, izgleda da je napadač žrtvu čekao u pripremljenoj zasedi i da ga je prethodno pratio.

Motivi zločina, kao i izvšrioci ni danas nisu poznati.

Pavićevićevo telo pronašla je njegova supruga kada je izašla ispred kuće. Komšije su čule njen vrisak i zapomaganje i odmah istrčali, a kada su shvatili šta se dogodilo, pozvali su policiju. Iako su prve policijske patrole brzo stigle na lice mesta, od napadača nije bilo ni traga.

Ovo je posle atentata na premijera Zorana Đinđića i policijske akcije "Sablja," prvo ubistvo koje se na ulicama Beograda dogodilo po scenariju dobro poznatih "sačekuša".