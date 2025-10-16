Slušaj vest

IVANJICA - U naselju Grabovica kod Ivanjice danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je prikolica puna drva, koja je bila priključena za šleper, iz za sada neutvrđenih razloga izgubila stabilnost i prevrnula se.

Tom prilikom smrskana su dva putnička automobila koja su bila u kanalu pored puta.

Još uvek se tačno ne zna kako je došlo do ove nezgode, ali su na putu vidljivi tragovi kočenja pre nego što se prikolica puna trupaca prevrnula na dva putnička vozila u kojima je, prema nezvaničnim informacijama, bilo četvoro ljudi.

Smrskani automobili koji se nalaze u kanalu pored puta u trenutku nesreće čekali su prolaz na semaforu.

S obzirom na prizor koji smo zatekli, samo pukom srećom osobe su prema dosadašnjim informacijama sa lakšim povredama i van životne opasnosti.