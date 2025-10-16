Slušaj vest

Sud Bosne i Hercegovine pustio je na slobodu Mladena Samardžiju, koji je ranije uhapšen u Prozoru po međunarodnoj poternici Interpola iz Ljubljane.

Kako su potvrdili iz Suda BiH, nakon održanog ročišta doneseno je rešenje kojim se odbija zahtev Slovenije za privremeno pritvaranje Samardžije, te je on odmah pušten na slobodu.

Poternica zbog droge

Poternica je bila raspisana radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom Slovenije, zbog sumnje da je Samardžija počinio krivično delo nezakonite proizvodnje i trgovine drogom, nedozvoljenih supstanci u sportu i prekursora za proizvodnju droge, prema članu 186. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Slovenije.

Foto: Europol

- Istim rešenjem obustavljen je postupak izručenja potraživanog Mladena Samardžije, koji je bio pokrenut pred Sudom BiH na osnovu navedene međunarodne poternice - naveli su iz Suda BiH.

Istraga u toku

Samardžija je i ranije privođen po poternici Interpola iz Slovenije, ali njegovo izručenje nije moguće jer poseduje državljanstvo Bosne i Hercegovine.

Protiv njega se i dalje vodi istraga u okviru akcije "Tokio", koju provode MUP Republike Srpske i Tužilaštvo BiH zbog sumnje u umešanost u međunarodnu trgovinu drogom.

U tom predmetu Samardžija je ranije proveo nekoliko meseci u pritvoru, a krajem augusta prošle godine pušten je na slobodu uz određene mere zabrane, koje su u međuvremenu ublažene.

Kako smo već pisali, Samardžija, koji se dovodi u vezu sa kavačkim klanom, ranije je označen kao jedan od najtraženijih begunaca za kojim je tragao i Europol.