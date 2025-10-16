Mališan upao u bazen i izgubio život
U mestu Ratina
VELIKA TRAGEDIJA KOD KRALJEVA! Dete (5) se utopilo u bazenu - pronađeno u besvesnom stanju, lekari nisu mogli da ga spasu
U selu Ratina kod Kraljeva danas oko 16.40 časova dogodila se tragedija kada je petogodišnje dete starosti pet godina upalo u bazen i tom prilikom izgubilo život.
- Dete je pronađeno u besvesnom stanju, a odmah je prevezeno u kraljevački Zdravstveni centar "Studenica". Uprkos naporima lekara i pokušajima reanimacije, nažalost, mališan je preminuo - potvrdjeno je za RINU.
Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog nesrećnog događaja.
