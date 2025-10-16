Slušaj vest

Nataša Anđelković iz Ratkova osuđena je pred Osnovnim sudom u Somboru na tri godine i šest meseci zatvora zbog izazivanja saobraćene nesreće u kojoj je poginuo 15-godišnji tinejdžer. Povodom ove presude i tragedije koju je preživela porodica poginulog, za emisiju "Crna hronika" svoju ispovest ispričao je otac žrtve.

Nataša Anđelković, odgovorna za smrt 15-godišnjeg tinejdžera, koga nije videla kada je upravljala svojim automobilom, dok je jela pljeskavicu i snimala se preko telefona, a koji je u tom trenutku motociklom prelazio pored nje, i koji je završio na placu nedaleko od njene kuće, kojem ona nije ukazala prvu pomoć, osuđena je na prvostepenu presudu od tri i po godine zatvora.

Foto: Privatna Arhiva

Na završnoj reči na pitanje da li se kaje što je izazvala smrt tinejdžera, rekla je da se ne kaje, a onda je Apelacionom sudu u Novom Sadu uložila žalbu 8. oktobra kada je usledila i javna rasprava, i dalje je na slobodi. Ista žena je izazvala još nekoliko saobraćajnih nezgoda, a ona je majka četvorogodišnjeg deteta.

Porodica nastradalog i dalje se bori za pravdu i dalje čeka pravdu, i ovim putem apeluje na državne organe koji su zaduženi za donošenje ispravnih i pravednih odluka da imaju u vidu kazne i visinu istih kada propisuju ubicama dece na putevima u Srbiji.

Smrt deteta

- Tog 30. aprila 2022. godine, oko 21:30, ja sam bio sa suprugom na jednoj svadbi u obližnjem mestu u Karavukovu, kada mi je zazvonio telefon. Pozvao me je moj sestrić i rekao mi je da je moj Luka pao sa motora. Ja prosto od tog trenutka nisam mogao da prihvatim činjenicu da je moguće da je moj Luka, koji je bio dečak bez mane i bez greške, da je moguće da je on pao sa motora. Pozvao sam suprugu i izašli smo onako tiho, neprimetno da ne bi ljudi na svadbi primetili da se nešto desilo jer nisam očekivao da će kasnije to da bude dosta tragično kao što je na kraju ispalo - započeo je Dragan Jovović, otac poginulog, pa nastavio:

- Sa suprugom sam odmah krenuo prema Ratkovu, to je udaljenost nekih 12-13 km. Usput sam komunicirao sa sestrićem da vidim šta je bilo, međutim on mi je samo u jednom trenutku rekao da je došla Hitna i da su ga odvezli za Novi Sad. Ja sam došao na lice mesta, prišla mi je Nataša Anđelković, ubica mog deteta, i rekla mi, ja sam kriva, ja sam ga ubila, on je vozio bez svetla, vozio je 170 na sat. Ja sam samo onako, neočekivajući uopšte da je to istina, samo sam rekao u redu je, tog momenta nisam imao reči jer nisam mogao da prihvatim činjenično stanje.

Novi Sad

- Krenuo sam ka Novom Sadu, usputno sam razgovarao sa doktorom iz hitne i sestrićem. Luka je bio u Kliničkom centru, tamo je zbrinut i u jednom trenutku, posle sat vremena, pozvao me dr. Papić. Narednih devet dana je naš Luka bio u komi. Nešto se desilo čim je došlo do tako tragičnog događaja. Tu su bile moje kolege koje su opservirale mesto uviđaja jer je nažalost Nataša jela i snimala, imala glasnu muziku i bez pokazivača pravca je samo skrenula. Iz suprotnog smera je nailazio moj Luka sa motorom Honda CBR 600 i ima zvuk koji se čuje na 2,2 kilometara, što je na veštačenju i dokazano. On nije očekivao da će ona da skrene, ali je na sedam i po metara razdaljine uočio njeno skretanje, pokušao je da izbegne, ali je ona nastavila kretanje, pa je došlo do zanošenja motora na stranu suvozača. Luka je iz sedišta motora izleteo preko vozila, dijagonalom od 11 metara, pao na glavu, otkotrljao se u deo travnate površine, koja je bila zapuštena. Nataša je ušla u kuću i ostavila ga tu. Taj vremenski period koji je bio neophodan je napravilo posledicu da je Luka podlegao povredama.

Sumnje

- Postoje osnovane sumnje da je sa njom u automobilu bila njena beba koja je imala šest meseci, ona je uzela dete, ostavila auto nasred puta, bila je i dalje upaljena muzika i otvorena vrata. Ušla je u kuću i zaključala se. Ona je medicinski radnik, a ostavila je našeg Luku da leži pokraj puta, nije ni pozvala policiju, niti bilo šta kako bi ispala čovek. Ona je dobila policijsko obezbeđenje, trebalo je da pokažu ljudskost i da izjave kajanje, a oni su to veče odmah pozvali policiju. Ja sam 35 godina radio u policiji, mi smo loza Jovovića, mi smo osvetnici, pa su se oni plašili da ne dođe do osvete.

Osuđena

- Koju pravdu mogu da imam kada neko, ko ubije dete, dobije tri i po godine zatvora posle 23 ročišta i tri godine sudskog postupka i uz to ima pravo žalbe. Takođe, žale se na tu presudu koju su dobili. Koji drugi model imamo mi unesrećeni roditelji, nego da razmišljamo o osveti. Ne pretim nikome, samo upozoravam pravosuđe da mora da promeni sudsku praksu i da prestanu sa tim umreženim kriminalnim radnjama koje rade jer dodatno masakriraju porodice poput nas, mi gledamo, bez ikakvog prava glasa.

