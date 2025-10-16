Slušaj vest

Ivanjica - Tokom večernjih sati došlo je do teške saobraćajne nesreće kada se iz za sada nepoznatih razloga prevrnuo kamion koji je prevozio drva.

Naime, jedan od vozača opisao je jezivu scenu, istakavši da su trupci u trenutku nesreće spali sa prikolice i bukvalno smrskali vozila.

- Vozač je izgubio kontrolu i prevrnuo se, trupci su spali sa prikolice i bukvalno smrskali dva putnička vozila koja su završila u kanalu pored puta, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovoj saobraćajnoj nesreći nema nastradalih lica. Nije poznato da li je neko povređen.

Na terenu su sve nadležne ekipe, a policija je obavila uviđaj.

Podsetimo, ranije danas u naselju Grabovica kod Ivanjice došlo je do nezgode kada se prikolica puna drva, priključena za šleper, prevrnula i tom prilikom oštetila dva automobila koja su se nalazila pored puta.

U vozilima je, prema nezvaničnim informacijama, bilo više osoba, a prema prvim podacima svi su prošli bez težih povreda.