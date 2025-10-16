Slušaj vest

Vuku Boriloviću, koji je 12. avgusta 2022. godine na Cetinju ubio deset osoba, među kojima i dvoje dece, izdata je dozvola za nošenje oružja iako u kaznenoj evidenciji stoji da je kao maloletnik izvršio dva krivična dela – krađu i nasilničko ponašanje u težem obliku, čulo se tokom današnjeg nastavka suđenja bivšoj načelnici Filijale za upravne i unutrašnje poslove Prestonice Oliveri Krivokapić (64) za nesavestan rad u službi.

Tokom ročišta izveden je niz pisanih dokaza, a određeno je da u svojstvu svedoka na narednom ročištu budu saslušani Dalibor Šaban, šef cetinjske policije, kao i službenik policije Darko Đuranović.

Jedan od pisanih dokaza iznesenih tokom današnjeg ročišta je i izveštaj iz kaznene evidencije prilikom izdavanja oružnog lista Vuku Boriloviću.

– U ovom izveštaju navedeno je da je Vuk Borilović kao maloletnik izvršio dva krivična dela – krađu i nasilničko ponašanje u težem obliku. To su bili razlozi zbog kojih mu se ni u kom slučaju nije smelo odobriti izdavanje oružnog lista, bez obzira na to što su ta krivična dela izvršena dok je Borilović bio maloletan. Bilo gde u svetu takvim licima se ne može, ni u kom slučaju, izdati dozvola za nošenje oružja – kazao je advokat oštećenih porodica Zdravko Đukanović.

Oliveri Krivokapić sudi se za nepokretanje upravnog postupka protiv Vuka Borilovića (34) radi oduzimanja oružja, za koje se kasnije uspostavilo da ga je koristio prilikom masakra u Medovini, kada je ubio deset osoba, među kojima i dečake Marka i Mašana Martinovića.

Podsećamo, osmogodišnji Marko Martinović, koji je tek proslavio rođendan, njegov tri godine stariji brat Mašan i majka Nataša (35) prve su žrtve Cetinjanina Vuka Borilovića.

U bezumnom pohodu u cetinjskom naselju Medovina ubio je i Milana Mitrovića (37), kojeg je kum Miloš Martinović pozvao telefonom i očajnički zamolio da dođe u Medovinu, jer je on bio van Cetinja, i pomogne supruzi Nataši i deci. Borilovićev krvavi pir nije uspeo da zaustavi ni njegov rođeni ujak Goran Đurišić (54), koji je dojurio u Medovinu čim je čuo što se događa. Sestrić ga je ubio čim se pojavio.

Borilović je upao i u kuću prvih komšija Drecuna i ubio Dimitrija (78), Danicu (74) i Rajka (56), a u drugoj komšijskoj kući usmrtio je sestre Aleksandru (52) i Milu (51) Radunović. Iako teško ranjeni, njegov krvavi pir preživeli su Slavica Zvicer, Filip Đurković, Mileva Ramadanović, Darinka Čelebić i Aleksandar Drecun, kao i policajac Ljubiša Maksimović.

Vrlo brzo nakon tragedije saznalo se da pet pripadnika Posebne jedinice, koji su čuvali Cetinjski manastir, nisu opalili ni jedan metak, iako se na nekoliko desetina metara od njih odigravao masakr.

Saznalo se i da Boriloviću nikada nije oduzeto oružje, uprkos činjenici da je pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Cetinju od 25. oktobra 2021. godine oglašen krivim za nasilničko ponašanje i da je lečen u psihijatrijskoj bolnici u Kotoru.

Takođe, porodica Borilovića nije prijavila njegove pretnje da "ide da pobije Martinoviće".

Zbog toga je advokat Zdravko Đukanović u junu 2023. godine, u ime porodica žrtava, podneo krivične prijave protiv šefova cetinjske i podgoričke policije, Dalibora Šabana i Gorana Jokića, za nesavestan rad u službi, koji se, kako su kazali, ogleda u teškim i ozbiljnim propustima koji su, po njihovom mišljenju, značajno doprineli da dođe do tragedije.

Naredno ročište zakazano je za 21. novembar, kada će u svojstvu svedoka biti saslušani Šaban i Đuranović.