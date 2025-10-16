Slušaj vest

Dečak star 5 godina poginuo je danas nešto pre 17 časova u naselju Ratina kod Kraljeva. Prema prvim informacijama, do tragedije je došlo kada je mališan upao u bazen za navodnjavanje.

Meštani Ratine s nevericom su saznali da se danas popodne u bazenu za navodnjavanje utopio dečak.

- Pozvala me je jedna mama i samo mi rekla se u bazenu utopio mališan, koji je sa našom decom išao u vrtić. Kao da me grom pogodio, mnogo sam se potresla. Bio je divno dete, družio se s mojom decom, dolazili su kod nas kući - rekla je uplakana prijateljica porodice koja je izgubila sina.

Bazen za navodnjavanje kod plantaža borovnica

Meštani Ratine danas oko 17 časova uznemirili su se kada su odjednom videli policiju i Hitnu pomoć kako sa sirenama jure kroz naselje.

- Dovela sam sina iz škole oko 17 časova, a onda sam kroz prozor videla da su proletela kola hitne i policije. U tom trenutku me zove komšinica da pita da li znam šta se dogodilo. Mislile smo da je neka saobraćajna nesreća u pitanju, a onda smo čule da je dete upalo u bazen. Sada čujem da se utopio mališan kog poznajem. Kažu da je upao u bazen za navodnjavanje koji se nalazi na placu porodice dečaka, zajedno sa plantažom borovnica. Mnogo sam potresena, mi se ovde svi poznajemo i deca nam zajedno idu u školu - kaže meštanka Ratine.

Podsetimo, dečak je kolima hitne pomoći prevezen u Zdravstveni centar Studenica, ali uprkos pokušanoj reanimaciji i borbi lekara, došlo je do smrtnog ishoda.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaVELIKA TRAGEDIJA KOD KRALJEVA! Dete (5) se utopilo u bazenu - pronađeno u besvesnom stanju, lekari nisu mogli da ga spasu
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaROĐAK AUTOM POKOSIO DETE (4), PORODICA GLEDALA STRAVIČNU SCENU: Užasna tragedija u Uroševcu, poginulo u dvorištu porodične kuće
1747854887626.jpg
HronikaKRENULI NA MORE Detalji užasne nesreće kod Malče: Poginula devojčica (3), teško povređeni majka, otac i sestra (5), udarac bio silovit, otpao deo motora
Screenshot 2025-06-10 071549.png
HronikaKURIR SAZNAJE, TEŠKA NESREĆA U MALČI KOD NIŠA: Jezive slike sa krivine smrti na kojoj je poginulo dete, još četvoro povređenih (FOTO)
Screenshot 2025-06-10 071603.png