MUŠKARAC (35) UBIJEN U PUCNJAVI U BEOGRADU NA VODI Novi detalji: Osumnjičenog presreli policajci u civilu (foto)
Jedna osoba je ubijena sinoć u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi.
Doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi.
"Naša ekipa mogla je samo da konstatuje smrt kod muškarca starog 35 godina", rekla je doktorka Nikolić.
Ubistvo u Beogradu na vodi Foto: Kurir
Osumnjičenog su ubrzo nakon zločina presreli policajci u civilu, oborili ga na zemlju i razoružali. Prema prvim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni muškarac je kod sebe imao dva pištolja.
Za sada nisu poznati identiteti ubijenog i uhapšenog.
Istraga o ovom slučaju je u toku.
