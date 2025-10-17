Slušaj vest

Jedna osoba je ubijena sinoć u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi.

Doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Bulevaru Vudro Vilsona u Beogradu na vodi.

"Naša ekipa mogla je samo da konstatuje smrt kod muškarca starog 35 godina", rekla je doktorka Nikolić.

Ubistvo u Beogradu na vodi Foto: Kurir

Osumnjičenog su ubrzo nakon zločina presreli policajci u civilu, oborili ga na zemlju i razoružali. Prema prvim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni muškarac je kod sebe imao dva pištolja.

Za sada nisu poznati identiteti ubijenog i uhapšenog.

Istraga o ovom slučaju je u toku.

