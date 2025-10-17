Slušaj vest

U Hercegovačkoj ulici, kako Kurir saznaje, noćas je ubijena nepoznata osoba sa, kako se sumnja falsifikovanim slovenačkim dokumentiima.

Kako saznajemo, jedan metak pogodio ga je u čelo. Na licu mesta su pronađena su dva pištolja.

Kako Kurir saznaje, posle samo 200 metara od mesta zločina policija je uhapsila Đorđa Z. (21) za kog se sumnja da je izvršilac zločina i njemu su pripadnici UKP po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredili zadržavanje do 48 sati.

Ubistvo u Beogradu na vodi Foto: Kurir

Podsetimo, doktorka Violeta Nikolić iz Hitne pomoći rekla je za RTS da je muškarac star 35 godina upucan sinoć u 23.13 u Beogradu na vodi.

"Naša ekipa mogla je samo da konstatuje smrt kod muškarca starog 35 godina", rekla je doktorka Nikolić.

 UBISTVO U BEOGRADU NA VODI

