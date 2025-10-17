U beogradskom naselju Palilula jutros oko 4 sata eksplodirao je automobil.
Drama rano jutros
EKSPLODIRAO AUTOMOBIL NA PALILULI: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala
Sumnja se da je na njega neko bacio eksplozivnu napravu.
Automobil "fiat" je u potpunosti izgoreo, srećom povređenih nema.
Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na druga vozila i objekte.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.
Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji na vozilo baca nešto nalik eksplozivnoj napravi.
Tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila.
(Kurir.rs/Telegraf)
