Sumnja se da je na njega neko bacio eksplozivnu napravu.

Automobil "fiat" je u potpunosti izgoreo, srećom povređenih nema.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na druga vozila i objekte.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji na vozilo baca nešto nalik eksplozivnoj napravi.

Tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila.

