Vozilo marke "fiat" zapaljeno je rano jutros, oko 4 časa, u Ulici Milice Janković na Karaburmi, u beogradskoj opštini Palilula.
Auto buknuo
OTKRIVAMO KO JE VLASNIK VOZILA ZAPALJENOG NA KARABURMI: Od ranije je na radaru policije, evo šta su snimile kamere
Kako saznajemo, vlasnik vozila je dvadesetosmogodišnji muškarac koji ima dosije, i već je bio na radaru policije zbog sitnih krivičnih dela.
Kamere su snimile dva muškarca kako stavljaju nepoznati predmet ispod auta pre nego što je vozilo buknulo.
Automobil je gotovo u potpunosti izgoreo, a brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je dalje širenje požara.
O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a tokom istrage policija će obaviti razgovor sa vlasnikom vozila.
