Za njim je bila raspisana poternica nakon što je 4. decembra prošle godine pobegao iz kućnog pritvora.

Identitet se, kako saznajemo, još uvek proverava jer je kod sebe imao falsifikovani slovenački pasoš.

Podsetimo, on je noćas upucan u Hercegovačkoj jednim metkom u čelo, a osumnjičenom za zločin koji je uhapšen u blizini, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredila zadržavanje do 48 sati.

Filip Ivanović je pobegao iz kućnog pritvora 4. decembra prošle godine, i nestao je sa svoje adrese u Beogradu.

Ko je Filip Ivanović

U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora potražuje zbog osnovane da je izvršio krivično delo - stvaranje kriminalne organizacije, te da je saizvršilac za krivično delo ubistvo i za krivično delo teško ubistvo.

Ivanović je, prema policijskoj evidenciji, pripadnik cetinjske ćelije zločinačkog škaljarskog klana.

Podsetimo, Filip Ivanović, koji je optužen da je Lazaru Tejiću pomogao posle izvršenja ubistva Bojana Mirkovića 12. novembra 2000. na Novom Beogradu, pobegao je iz kućnog pritvora 5. decembra i za njim je istog dana raspisana potraga i određen mu je pritvor.

Ivanoviću je 21. feburara prošle godine, kako saznajemo, Apelacioni sud u Beogradu pritvor zamenio kućnim pritvorom.

Kako Kurir nezvanično saznaje, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, koja vrši nadzor kućnog pritvora odnosno nanogica je obavestila sud da je Filip Ivanović pobegao i da nije na adresi na kojoj je bio na toj meri.

- Prethodno suđenje održano je 3. decembra i tada je tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražila da ubica i njegovi saučesnici budu osuđeni na doživotne kazne zatvora, a Ivanović na osam godina. Međutim, između dva suđenja na koja je dolazio iz kućnog pritvora, on je pokidao nanogicu i pobegao - objašnjava naš izvor.

Već narednog dana, kako dodaje, ponovo mu je određen pritvor i za njim je raspisana poternica.