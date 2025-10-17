Slušaj vest

Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova.