Policija u Subotici uhapsila je D. P. (42) iz Subotice i N. P. (23) iz Azerbejdžana kada im je tokom kontrole u vozilu pronađeno devet iregularnih migranata.
AZERBEJDŽANAC UHAPŠEN KOD SUBOTICE: Policija ga zaustavila i pregledala vozilo, u zadnjem deli sakrio DEVETORO MIGRANATA
Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli.
Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova.
Protiv iregularnih migranata podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima.
