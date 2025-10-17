Slušaj vest

Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Osumnjičenima je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici određeno zadržavanje do 48 časova.

Protiv iregularnih migranata podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima.

Ne propustiteHronikaFILIP IVANOVIĆ UBIJEN U BEOGRADU NA VODI! Upucan u čelo, kod sebe imao lažni pasoš: Pre godinu dana skinuo nanogicu i nestao iz stana, umešan u BROJNE ZLOČINE
kurirnajnovijavestnovo
HronikaOTKRIVAMO KO JE VLASNIK VOZILA ZAPALJENOG NA KARABURMI: Od ranije je na radaru policije, evo šta su snimile kamere
xxx04 News1 Dado Djilas.jpg
HronikaEKSPLODIRAO AUTOMOBIL NA PALILULI: Bačena bomba na vozilo, kamere sve snimile! Vatra ga celog progutala
IMG_20250220_193608.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE: Ovo je osumnjičeni za ubistvo u Beogradu na vodi! Ubijeni muškarac imao falsifikovana dokumenta
WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.56.08 AM (1).jpeg