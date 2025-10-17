Slušaj vest

Majka i ćerka stradale su u požaru koji je izbio u njihovom stanu u Rakovici. One su, kako saznajemo, spavale kada je izbila vatrena stihija.

Vatrogasne ekipe su ubrzo po izbijanju požara stigle na lice mesta, a o čitavoj akciji za jutarnji program Kurir televizije Redakcija govorio je Dragan Miković, komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd.

Požar u Rakovici

- Operativni centar u 9:53 je dobio dojavu da izlazi dim iz stana u Rakovici i požar je već u 10:25 bio lokalizovan. To znači da je bilo brzo vreme izlaska na lice mesta i uopšte naše intervencije. Ono što nam je otežalo pre svega dolazak i prilaz do zgrade su nepropisno parkirani automobili. I to je jedan od najčešćih problema s kojima smo se susreli. Molim naše sugrađane da uvek obrate pažnju da vatrogasni kamion treba da prođe svim tim saobraćajnicama - otkrio je Miković i nastavo da opisuje dramatičnu situaciju u Rakovici:

Automobili i vrata koče vatrogasce

- Druga stvar koja je otežavala ovu intervenciju su sigurnosna vrata od stana. Budući da ne mogu tako lako da se otvore, otvorili smo ih našim alatom koji je namenjen za takve slučajeve. Međutim, tu postoji sad još jedna opasnost za ljude koji pokušavaju da uđu u stan gde je požar, zato što prilikom otvaranja vrata može doći do naglog dotoka kiseonika, naglog razvijanja požara i da taj plamen izađe u hodnik. A ono što bi se desilo je da velika količina izađe u hodnik. Dim je, naravno, veoma opasan i više ljudi u požarima nastrada od dima nego od same vatre. Zato što dim, bukvalno, u dva, tri udaha, u sekundi opije čoveka, čovek izgubi orijentaciju gde se nalazi, počinje kašljanje, tako da puno ljudi ne uspe da se spasi u tim situacijama kad je velika količina dima u pitanju. Ono što stvarno mi apelujemo je i to da, kad živimo u stambenim zgradama, kada se desi požar, ako nismo direktno ugroženi od požara, nikako ne izlazimo na stepenišni prostor i nikakone smemo da koristimo liftove - savetuje Miković.

MAJKA I ĆERKA STRADALE U POŽARU, VATROGASCI APELUJU NA NESAVESNE! Miković: Bilo je nepropisno parkiranih kola, blokirali su naš kamion da brže stigne Izvor: Kurir televizija

Kaže i da je pogrešno verovanje ljudi da neće njima da se desi nešto poput požara.

- Po meni je 99,99% ljudski faktor odgovoran za izbijanje požara, zato što mi moramo da održavamo naše instalacije, grejna tela i sve što koristimo. Znači, to je uvek do nas. Pre svega, to je već trebalo da se uradi, ali ko nije uradio, naš savet je da očisti dimnjake, da se prekontrolišu elektroinstalacije, osigurači, utičnice, produžni kablovi, grejalice, TA peći, šta već imamo i šta se već koristi, tako da u toku sezone budemo sigurni da je to sve ispravno. Ali i u toku sezone, ako primetimo bilo šta što nije uobičajeno, to je ako imamo prekid struje, ako imamo da nam se utičnice ili kablovi greju, da osetimo neki miris koji je neobičan i tako dalje, uvek treba odmah da reagujemo, da pozovemo majstora da on to pregleda i da otkloni kvar ako je to u pitanju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

BONUS VIDEO: