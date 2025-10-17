Slušaj vest

Luksuzni deo Beograda na vodi pretvorio se noćas, nešto pre 23 časa, u poprište brutalnog zločina, kada je u Hercegovačkoj ulici, u blizini jednog od ulaza u stambene zgrade, ubijen Filip Ivanović (33) sa Cetinja, koji je u decembru prošle godine pobegao iz kućnog pritvora.

U ovom delu grada, od jutros je sve potpuno mirno, stanari obližnjih zgrada koji su se našli u blizini kažu da su čuli buku prethodno veče ali da su u šoku od kada su čuli šta se zapravo desilo.

Kako se može videti tragovi krvi jedva su vidljivi, dok se udubljenja od metka vide na ulaznim vratima zgrade, a vidljiva oštećena su i u parku.

Prema prvim informacijama, Ivanović je pogođen vatrenim oružjem, hicem u čelo. Lekari Hitne pomoći su ubrzo stigli, ali su mogli samo da konstatuju smrt. Iako su pokušavali sve, povreda je bila smrtonosna.

Na licu mesta zatečena je jeziva scena, telo muškarca ležalo je pored ograde.

Policija je blokirala ceo potez, a forenzičke ekipe satima su obavljale uviđaj i prikupljale čaure i druge tragove.

Stanari u neverici

Stanari luksuznih zgrada i prolaznici koji su se zatekli u blizini bili su u šoku.

- Čuli smo nekoliko jakih pucnjeva, jedan za drugim. Sve se odjednom pretvorilo u paniku, do jutros nismo znali šta se zapravo desilo i ko je muškarac koji je ubijen, pretpostavljam da se krio u nekom od stanova ovde - ispričao je

jedan od građana.

Mnogi su rekli da ne pamte da se ovako nešto dogodilo u tom kraju.

- Ovo je mirno naselje, puno porodica i dece, ljudi redovno izvode svoje pse. Ne mogu da verujem da se pucnjava dogodila bukvalno ispred zgrade i to na dečijem igralištu - navodi stanarka jedne obližnje zgrade.

Istraga u toku

Policija je odmah započela intenzivnu potragu za počiniocima. Prema prvim saznanjima, priveden je jedan mladić (21) a dvojica su u bekstvu.

Bekstvo iz pritvora i mogući motivi