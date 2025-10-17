Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu i uhapsili Đ. Z. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Hapšenje Đ.Z. u Beogradu Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je on sinoć oko 23.15 časova u Bulevaru Vudroa Vilsona hicima iz vatrenog oružja usmrtio muškarca čiji se identitet utvrđuje. Kod ubijenog su pronađena lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana. Policija je, prilikom hapšenja, kod Đ. Z. pronašla dva pištolja s metkom u cevi i ličnu kartu za koju se sumnja da je falsifikovana - saopštila je policija.

Policijski službenici su u službene prostorije doveli još jednu osobu prema kojoj je postupanje u toku.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija nastavlja dalji rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim događajem.

Hapšenjeg osumnjičenog za ubistvo u Beogradu na vodi Foto: MUP Srbije

Kako je Kurir ranije objavio, prema nezvaničnim informacijima likvidiran je Filip Ivanović (33) sa Cetinja. On je u trenutku ubistva bio u bekstvu, pošto je pre više od godinu dana pobegao iz kućnog pritvora u Beogradu. Detaljnije o Filipu Ivanoviću možete pročitati OVDE.

Ne propustiteHronikaOPASNI KRIMINALAC POBEGAO IZ KUĆNOG PRITVORA U BEOGRADU: Učestvovao u krvavoj likvidaciji u Belvilu, pokidao nanogicu - PA NESTAO! Raspisana poternica Interpola
444.png
HronikaOVO JE FILIP IVANOVIĆ (33) ZA KOJIM JE RASPISANA CRVENA POTERNICA: Pokidao nanogicu i pobegao iz Beograda, traže ga zbog povezanosti sa SUROVIM UBISTVOM (FOTO)
Untitled-1.jpg
HronikaNOVI DETALJI BEKSTVA! CRNOGORAC POBEGAO IZ KUĆNOG PRITVORA PRE ČETIRI DANA: Između dva suđenja pokidao nanogicu, poternica za njim već na snazi!
screenshot-4.jpg
Hronika"KOLIKO ME BOLIŠ MOJ ANDRO": GAZIVODA UBIJEN PRE 4 GODINE U KRVAVOM RATU KLANOVA: Ubice ga sačekale ispred teretane, MOTIV OSVETA?
1.jpg