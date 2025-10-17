Slušaj vest

Automobil je ubrzo zahvatio plamen, ali su vatrogasci reagovali na vreme i sprečili širenje požara. Kako je naš list već izvestio, vlasnik automobila je 28-godišnji muškarac koji već ima dosije i bio je na radaru policije zbog manjih krivičnih dela.

Stanari u strahu: "Još uvek drhtim"

Stanari okolnih zgrada kažu da ih je probudio jak prasak, ali da nisu znali šta se dogodilo, sve dok nisu videli vozilo.

- Čula sam kako nešto puca, skočila sam iz kreveta i pogledala kroz prozor, ali nisam ništa videla u tom momentu, sve do izlaska napolje - kaže za Kurir jedna stanarka obližnje zgrade.

- Kada sam izašla napolje, primetila sam da je auto potpuno izgoreo, ništa nije ostalo od njega. Ceo komšiluk je pod stresom, ja još uvek drhtim, pogotovo što nemam naviku da zaključavam ulazna vrata, a evo očigledno se svašta dešava.

Ko stoji iza napada?

Iako je meta eksplozije jasno bila vozilo, motiv napada nije poznat. Da li je cilj bio samo uništavanje automobila ili zastrašivanje, to će istraga pokazati.

Budući da je vlasnik bio već poznat organima reda, policija neće isključiti mogućnost da je meta upravo on.

Požar je inače odmah ugašen, a objekti okolnih zgrada nisu oštećeni.

Takođe, kamere su snimile dvojicu muškaraca kako postavljaju nepoznati predmet ispod vozila pre nego što je izbio požar, a o slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Podsetimo, baš u ovoj ulici krajem septembra desila se jeziva tuča. Naime, braća blizanci Nikola M. i Mihailo M. stari 22 godine povređeni su kada ih je napala navodno, grupa maskiranih napadača, za koje se sumnja da su možda pripadnici jedne navijačke grupe.

Napad se, podsetimo, dogodio oko 23 sata u Ulici Milice Janković u beogradakom naselju Karaburma. Mladići su zadobili povrede od noža, jedan je uboden u leđa, drugi u nogu, ali se nalaze van životne opasnosti.