Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu formiralo je po službenoj dužnosti predmet u cilju utvrđvanja eventualnog izvršenja bilo kod krivičnog dela za koje se krivično gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, zbog objavljivanja zapisnika o saslušanju osumnjičenog A. K. koji je uhapšen zbog ucene nad bivšim fudbalerom.

- U pravcu utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je fotografija monitora na kojem je zapisnik o saslušanju osumnjičenog u predmetu ostećenog V.S. dospela u javnost, a potom i deljena na društvenim mrežama, kao i okolnosti pod kojima je došlo do objavljivanja informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako je Kurir pisao, prema nezvaničnim informacijama, tužilaštvo utvrđuje kako je fotografija osumnjičenog za ucenjivanje fudbalera Vujadina Savića iz istrage koju vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu dospela u javnost i proširali se po društvenim mrežama.

TUŽILAŠTVO POKRENULO ISTRAGU ZBOG "CURENJA" INFORMACIJA