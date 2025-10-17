Slušaj vest

Filip Ivanović (33) koji je sinoć ubijen u Beogradu na vodi, osim za pomaganje u ubistvu Bojana Mirkovića u Beogradu 2020. godine, bio je optužen i kao organizator kriminalne grupe koja stoji iza ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića na Cetinju 2020.

Ivanović, koji je bio na poternici jer je u decembru prošle godine pokidao nanogicu i pobegao iz kućnog pritvora, podestimo, sinoć je ubijen jednim hicem u čelo. Osumnjičeni za zločin Đorđe Z. (21) uhapšen je odmah posle zločina i njemu je po nalogu Višeg javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Bojan Mirković ubijen u Beogradu Foto: Zorana Jevtić, Drustvene Mreže

U Beogradu, Ivanoviću se sudilo zbog sumnje da je pomogao ubici Bojana Mirkovića da pobegne posle zločina. Istovremeno, crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo protiv njega je podiglo optužnicu zbog sumnje da je sa Vladanom Radomanom organizovao kriminalnu grupu koja se osim za ubistva Andrije Gazivode i Petra Muhadinovića tereti i da je planirala likvidaciju Vasa Gazivode, oca pokojnog Andrije, zatim Miloša Jovanovića, Kića Paovića i Aleksandra Jabučanina.

- Vladan Radoman je rođeni brat Gorana Radomana, prve žrtve rata kavačkog i škaljarskog klana, koji je ubijen u februaru 2015. u zgradi na Novom Beogradu. Interesantno je da je Bojan Mirković, zbog čijeg se ubistva sudilo Ivanoviću u Beogradu, navodno neko vreme radio kao obezbeđenje udovice Gorana Radomana i njihove dece - podseća sagovornik Kurira.

Goran Radoman, prva žrtva rata klanova Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva, Printscreen TV Pink

Andrija Gazivoda ubijen je 17. februara 2020. godine kada je, kako se navodi u optužnici, N. N. pripadnik ove kriminalne grupe, sa nadimkom "Karlito", u njega ispalio 15 metaka. Kao saizvršioce ovog zločina SDT je označilo Filipa Ivanovića i Velibora Stanišića, dok su Nikola Martinović i Boban Sjekloća optuženi za pomaganje. Sjekloća je inače, ubijen početkaom oktobra u blizini Budve.

- Petar Muhadinović je likvidiran 10 dana posle Gazivode. On je poginuo u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil. Za ubistvo su optuženi Filip Ivanović i Nikola Martinović. Na optužnici Specijalnog tužilaštva su, pored Radomana, Ivanovića, Stanišića, Martinovića i Sjekloće, Ilija Ivanović, Mitar i Ilija Milanović, Stevan Đurišić i Miloš Joković - naveli su crnogorski mediji.

U ovoj optužnici crnogorskog tužilaštva se navodi da su ovu kriminalnu organizaciju u drugoj polovini 2019. godine formirali Radoman i Filip Ivanović radi sticanja nezakonite dobiti i moći, dok je delovanje kriminalne organizacije planirano na neograničeni vremenski period, uz primenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, kao i primenu zastrašivanja i nasilja.

Likdvidacije su, kako se navodi, planirali mesecima.

- Konkretno, ubijenom Filipu Ivanoviću je vezano za ubistvo Gazivode stavljeno na teret da je sa N. N. pripadnikom ove kriminalne organizacije sa nadimkom "Karlito" vežbao gađanje u metu, dok su Martinović i Sjekloća u danima koji su prethodili ubistvu Gazivode pratili njegovo kretanje i o svemu obaveštavali ostale pripadnike grupe koji je trebalo da odrede vreme i mesto likvidacije - navodi se u dokumentu crnogorskog tužilaštva.

Ubijeni Gazivoda Foto: Facebook

Kobnog 17. februara 2020, kada je Gazivoda izašao iz teretane i seo u svoj automobil, "Karlito" mu je svojim vozilom prišao i u njega navodno ispalio 15 metaka.

- Kada je u pitanju likvidacija Muhadinovića, Filip Ivanović se tereti da je u drugoj polovini 2019. nabavio eksplozivnu napravu sa daljinskim aktiviranjem i predao je Nikoli Martinoviću. Martinović, koji je prema tvrdnjama brat pokojnog Muhadinovića bio njihov kum, sumnjiči se da je bombu postavio u noći izmešu 26. i 27. februara 2020. ispod prednjeg sedišta "hjundaia" koji je vozio pokojni. Kada je on oko 12.30 sati krenuo automobilom prema gradu, Martinović je, kakao se sumnja aktivirao eksplozivnu napravu - podseća sagovornik za šta se ubijeni Ivanović tereti još u Crnoj Gori.

Belada i Ivanović Foto: Printscreen, Interpol

Inače, kako je Kurir pisao, stariji brat Filipa Ivanovića, Andrija Ivanović ubijen je pre manje od mesec dana u blizini puta Cetinje-Budva, i to u automobilu u kom je bio sa Stefanom Beladom. Istražitelji su ih označili kao pripadnike škaljarskog klana.

Treći brat Ivanović, Ilija, takođe je obuhvaćen optužnicom crnogorskog tužilaštva i tereti se da je kao pripadnik kriminalne grupe brata Filipa, podstrekavao pokojnog Bobana Sjekloću na ubistvo pripadnika Specijalnog policijskog odeljenja. Ivanović je 5. juna 2020. godine Sjekloći, kako navode, preko kriptovane Skaj aplikacije poslao više poruka u kojima od njega traži "da policijskim službenicima Specijalnog policijskog odeljenja koji koriste džipove BMW X5 postavi eksploziv ispod vozila kada dođu na Cetinje.

- Ivanović je sugerisao Sjekloći da ispod tri policijska vozila stavi po dva kilograma eksploziva, te kada budu u pokretu i prolazili kroz naselje Belveder, aktivira eksploziv kako bi ih ubio - navodi se u crnogorskoj optužnici.