Incident se dogodio van školskog dvorišta, kada je mališan krenuo kući Ulicom Ratka Pavlovića. Dečaka koji je napadnut spasila je radnica u jednoj prodavnici ispred koje se dogodio incident, jer je istrčala i prekinula tuču. Prema našim saznanjima, dete koje je napadnuto nije poznavalo ove dečake.

Nakon što mu je ukazana pomoć, te obaveštena Policija, dečaci koji su napali učenika petog razreda su identifikovani i nisu učenici ove škole. Obavešteno je Više javno tužilaštvo u Prokuplju, koje je naložilo da se u prisustvu roditelja ispitaju učesnici, a kako nam je potvrđeno u Centru za socijalni rad u Prokuplju i oni su otvorili predmet.

Tokom dana održaće se savet roditelja u ovoj školi, a prethodno je održan sastanak Tima za sprečavanje nasilja.

Ono što kažu roditelji je da su stalno viđali te dečake kako čekaju učenike izvan školskog dvorišta i da ovo nije prvi put da se dogodio napad, ali da je na sreću, sve prolazilo bez povreda.

- Tražićemo od Policije da nam dostavi podatke koliko puta su prijavljivani isti dečaci za napade, a obratićemo se i svim nadležnim službama i ministarstvima - kazao nam je predsednik Saveta roditelja u školi Ivan Radonjić.