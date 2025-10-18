Slušaj vest

Tuga za Jovanom Mijajlovićem (80) koga je krajem avgusta iz puške ubio komšija Ljubisav T. (81) u Pirkovcu na Svrljiškim planinama, ne prestaje u ovom selu sa samo 12 stanovnika.

Mnogo se teško nosi s tim njegova supruga Srbijanka, s kojom je ove godine obeležio punih 60 godina braka.

- Mnogo mi je teško bez supruga, kako da nije. Mi smo se mladi uzeli, sad 20. juna smo proslavili 60 punih godina od venčanja. Da kažem tako, ne pamtim vreme bez njega. Ovde sam se udala sa 17 godina i ovde u Pirkovcu sam napunila osamnaestu godinu. Takav domaćin kao što je bio moj Jovan, ne postoji. Radovali smo se i pričali o tome kako krava sad treba da nam se oteli, imamo baštu, stoku, ali sad sve to ne vredi kada njega nema. Ispratila sam ga u baštu, a vratio mi se u

kovčegu. Sin je često na terenu u Beogradu, deca i snaja u Nišu. Obilaze me kad mogu, ali navikla je duša da Jovan uvek bude tu. Kako da mi nije teško bez njega posle toliko godina zajedničkog lepog braka - ispričala je udovica Srbijanka.

Ona kaže da još uvek ne zna, a volela bi da zna, zašto je Ljubisav potegao pušku na njenog supruga kada ni jednu reč nisu progovorili punih 40 godina zbog neke ranije nesuglasice?

- Ništa mi ne znamo o tome šta je on pričao posle hapšenja i kako je pričao, i zašto bi ubio mog supruga kada ni jednu reč nisu progovorili četiri decenije - rekla je ona.

Meštani ovog i okolnih sela su pogotovo zaprepašćeni činjenicom da je nakon toga osumnjičeni Ljubisav stavio telo na prikolicu traktora i odvezao u susedno selo Radenkovac gde je u najgušćem delu šume ostavio leš jadnog čoveka. Krvavu majcu je navodno oprao u potoku.

Udovica je ranije ispričala Kuriru da je Ljubisav bio izuzetno prgav čovek, da se bahatio po selu i ranije. Ispričala je kada je supruga tog 28. avgusta videla poslednji put.

- Poslednji put sam videla supruga Jovana ujutru kada je pošao u njivu da ugasi gasni top koji puca, pa tera od rasada divlje svinjei ostale štetočine. Imali smo problema sa tim divljim svinjama u kukuruzištu i samo je pošao da ga ugasi. Onda sam mu rekla: "Sačekaj, zajedno ćemo da krenemo, samo da namirimo kravu". Mislila sam i zreo paradajz da naberemo. Onda mi je on rekao: "A, što ti da ideš da se mučiš, kada ja to sve mogu sam". Tada sam ga poslednji put videla. To je bilo oko devet sati. Ljudi ga videli kada je ugasio top. I ubijen je tamo gde je rasad paradajza - ispričala je ova žena.

Dok je Kurir boravio u Pirkovcu, policija je dovela Ljubisava radi rekonstrukcije kada je on pokazao gde se, šta i kako dogodilo.

Kako nam je ranije saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu, i dalje traje postupak dokazivanja protiv Lj.T. zbog sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, a pritom je i imao pušku u nelegalnom posedu pa mu se i to stavlja na teret. U ovom planinskom selu, kako nam je reklo par meštana, niko nije znao da osumnjičeni ima pušku.