U Beogradu je sinoć u Hercegovačkoj ulici ubijen Filip Ivanović (33). Upucan je jednim metkom u čelo, a osumnjičenom za zločin koji je uhapšen u blizini, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredila zadržavanje do 48 sati. Za Ivanovićem je bila raspisana poternica nakon što je 4. decembra prošle godine pobegao iz kućnog pritvora. Identitet se, kako saznajemo, još uvek proverava jer je kod sebe imao falsifikovani slovenački pasoš.

Pripadnici dva ozloglašena klana, škaljarci i kavčani više puta su najavljivali rat do istrebljenja. Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji, Slađana Nedeljković, urednik i voditelj emisije "Crna hronika", dr Radoslav Radosavljević, patolog i advokat Andrija Marković, izneli su svoje mišljenje o tome da li se obračuni sada prenose na beogradske ulice, kao i šta je prethodilo sinoćnjem ubistvu.

Šta je prethodilo ubistvu Filipa Ivanovića?

Nedeljković je podsetila da je u pitanju peti škaljarac koji je lividiran za manje od mesec dana.

- Ono što je poznato, a vezano je za Filipa Ivanovića, on spada u top 5 škaljaraca, u toj hijararhiji je na vrhu. Bio je jako blizak sa Bojanom Sjekoloćom koji je ubijen pre samo nekoliko nedelja. Treba napomenuti ono što je evidentno, Ivanović je bio na merama kućnog pritvora, odakle je pobegao u decembru prošle godine. Nije se očekivalo da je on i dalje u Srbiji - kaže Nedeljković.

Objasnila je da se ubijeni pred crnogorskim sudom tereti za dva krivična dela.

- Krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu i krivično delo teško ubistvo. Činjenicu da je on jako opasna i bezbednosno interesantan ličnost, otežavalo je to što je bio u kućnom pritvoru. Na prostoru Republike Srbije tereti se da je učestvovao u pomaganju u likvidaciji u Belvilu, kada je ubijeno još jedno lice iz krimogene sredine.

Iznela je interesantnu činjenicu, a to je da je Ivanovićev napadač imao tačne informacije o tome gde se meta nalazi, koje je uspeo da sazna i pre nadležnih organa.

- Napadač za kojeg se sumnja da je deo kavačkog klana i te kako je znao kuda se Ivanović kreće i gde boravi. Uspeo je da ga sustigne pre organa gonjenja.

Nedeljković kaže da je Ivanović važio za izuzetno opasnog pripadnika klana, o čemu svedoče njegovi potezi.

- Koliko je opasan ovaj momak svedoči i čitulja koju je on ostavio nakon smrti nejgovog brata, a na kojoj se jasno vidi bol i tuga. Dalo se naslutiti da će želeti krv za krv za ubistvo brata. Kada dođe do ubistva nekog tako visoko rangiranog u klanu, onda je jasno da će krv pasti. Rekla bih da je ovde krv pala prvenstveno zato što je ubijena desna ruka Radoja Zvicera, mislim na Filipa Kneževića koji je likvidiran pre nekoliko meseci u Barseloni. Dalo se naslutiti da će ovde takođe doći do likvidacije.

Govorila je o zabrinjavajućoj statistici koja se odnosi na starosnu grupu počinitelja ubistava na račun crnogorskih klanova.

- U periodu političkih previranja u Crnoj Gori stopa kriminala je u porastu. Tada je najlakše naći nekog ko će za par hiljada evra sudelovati. U ovim likivdacijama su rasponi godina ubica od 18 do 25, imajući to u vidu jasno je da mladići žele na lak način da zarade novac.

Beograd ponovo poprište sukoba

Radosavljević je podsetio da je Beograd ranije bio poprište sukoba, ali da se to u poslednje vreme smirilo.

- Sada opet počinje, to su sve momenti koji se ponavljaju. To su situacije koje ne možemo da predvidimo, a samim tim ni da kontrolišemo. Moramo biti oprezni u svojim kretanjima.

Izneo je detalje o samom početku sukoba škaljarskog i kavačkog klana.

- Ti klanovi su se međusobno družili, to je bila ekipa koja je radila zajedno. Došlo je do raskola, a on je doveo do velikog i teškog sukoba. Mnogo je života izgubljeno. Crna Gora je mala po broju stanovnika, imaju divne uslove za razvoj, a dešavaju se ovako neprihvatljive stvari. Postali su poprište sukoba gde se svako malo desi nešto. Kriminalne grupe ne poštuju nikakve grancie.

Marković kaže da dužina trajanja sudskih postupaka može biti jedan od uzroka sve češćih ubistava u obračunu pomenutih klanova.

- Nije sporno da sudski postupci traju dugo. To se kosi sa stvarima koje čujemo i vidimo u praksi. Ako pogledamo unazad, sva ubistva su manje više izvršena od strane lica koja su bila procesuirana, što bi dovelo do zaključka da pravosuđe nije bilo apsolutno eefikasno.

Na pitanje kako je moguće da je Ivanovićev ubica imao informacije o njegovom kretanju, za razliku od policije, Marković je rekao:

- Kriminalne grupe i organizacije rasplažu finansijskim sredstvima i ljudstvom. Svako od nas, čak i najobičniji građanin ima nekog koga poznaje na nekoj poziciji. Nema šanse da i te kriminalne grupe tako nekog ne poznaju. Ovo nije samo rat klanova zbog teritorije, plena i droge, to je daleko veći broj ljud koji su ubijeni. U situacijama kad svako ima negde nekoga, taj neko će vrlo lako doći do informacija.

Kriminalne grupe broje više od 700 članova

Pred kamerama Kurir televizije govorio je i novinar RTV Pink Mladen Mijatović, koji je podsetio na odbeglog Radoja Zvicera.

- Rat pripadnika dva najozloglašenija i najjača crnogorska kriminalna klana, škaljarskog i kavačkog, biće prema mom mišljenju nastavljen i u narednom periodu, a u prilog tome govori i ubistvo koje se dogodilo kasno sinoć u Beogradu, kada je ubijen Filip Ivanović - rekao je on, te nastavio:

- U Crnoj Gori država je evidentirala zvanično 11 organizovanih kriminalnih grupa, te kriminalne grupe broje više od 700 članova. Što se tiče Radoja Zvicara, on je i dalje u bekstvu, poslednjih nekoliko godina je prema operativnim saznanjima bezbednosnih službi boravio i u Austriji, ali i u Crnoj Gori, na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohija, u Ukrajini, Turskoj, možda još nekim državama, koristi naravno falsifikovana dokumenta, a takođe nekoliko puta je menjao i lični opis kako bi izbegao bilo kakvo hapšenje. Poslednji operativni podaci govore da se nalazio u jednom periodu i u blizini svog rodnog grada Kotora i to negde na tromeđi između Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što mu uz jaku logistiku potencijalno i obezbeđuje bekstvo prilikom pokušaja hapšenja.

