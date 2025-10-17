Slušaj vest

Fotografije sačinjene tokom uviđaja u kući u Ritopeku, u kojoj su pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prema navodima optužnice, ubili sedam osoba, ponovo su prikazane danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu pred kojim se vodi postupak protiv okrivljenih. Na slikama se vidi kako 11. februara 2020, sedam dana posle hapšenja kriminalne grupe, istražitelji iscrpljuju i pretražuju septičku jamu u dvorištu kuće u potrazi za dokazima.

Advokat Dejan Lazarević, branilac Belivuka i Miljkovića odmah je reagovao navodeći da u septičkoj jami nije pronađeno ništa što bi moglo da se smatra dokazom, tvrdeći da nije poznato ko je dao nalog da se ona pretraži.

Za reč se odmah javio i Miljković koji je optužio istražitelje i ljude koji su bili prisutni tokom potrage za dokazima i tajnom prostorijom iza garaže, da su toga dana "unosili i iznosili stvari u kuću", uključujući i industrijsku mašinu za mlevenje mesa, za koju tužilaštvo tvrdi da su je pripadnici klana koristili za mlevenje, odnosno uništavanje tragova žrtava.

Mašina za mlevenje mesa u Ritopeku Foto: Dado Đilas, MUP Srbije

- Ja osnovano sumnjam da je ovaj kamion doneo mašinu za mlevenje mesa i sve ono oružje. Ne znamo ko su radnici koji su ušli u kuću tog dana, ne znamo da li su pripadnici policije ili radnici JKP. Sve su radili na svoju ruku. Garaža na fotorgafijama nije ista i fale stolovi i stege koje smo videli 4. februara. Znači oni su pomerali stvari, šta ih je onda sprečilo da pomere police i otkriju tjanu prostoriju? Oni ovde definitivno unose i iznose stvari. Ja kažem da je neko nešto uneo - izneo je teške optužbe za govornicom okrivljeni Marko Miljković.

Na pražnjenje septičke jame u dvorištu kuće u Ritopeku osvrnuo se i njen vlasnik, optuženi Vlade Draganić, tvrdeći da je "kamion za septičku jamu dolazio i na dan hapšenja, 4. februara 2020".

- Taj dan su iscrpili septičku jamu i bunar. Taj dan su otvorili i garažu. Dolazili su ljudi iz JKP koji su šetali uz i niz stepenice, kao i forenzičari, svi su se šetali u krug, napolju i unutra, to je bilo idi gore, idi dole, kao da nije u pitanju mesto nekog događaja. Ne znam da li je ovaj kamion od 11. februara isti. Vidimo vrata od garaže, prošli put su bila skroz levo, a sad su povučena na sredinu. Vidimo 11. februara upaljeno svetlo, sve svetli, struja se troši. U kotlartnici je sve razbacano - rekao je Draganić, ponavljajući da su policijski službenici "šetali po garaži i kući i gazili po tragovima".

- Oni su komplet ispipali sve, tražili su i gledali alat. Zato i nisu veštačene papilarne linije - rekao je Draganić.

Podsetimo, vrata od tajne prostorije su bila skrivena iza police u garaži, i istažitelji su ih otkrili tek nekoliko meseci posle hapšenja kriminalne grupe. U toj prostoriji pronađena je industrijska mašina za mlevenje mesa, a po tvrdnjama svedoka saradnika u njoj su žrtve mučene i ubijane.

U sudnici je danas prikaznao i više fotografija automobila za koje tužilaštvo tvrdi da su korišćeni tokom izvršenja ubistava Pink Pantera Milana Ljepoje, Zdravka Radojevića i Gorana Veličkovića. Na jednoj od fotografija prikazan je blindirani automobil kojim su, kako se navodi u optužnici, namamii Ljepoju da dođe u Ritopek.

1/7 Vidi galeriju Pink Panter ubijen je u kući u Ritopeku u decembru 2020. Foto: Privatna Arhiva, YouTube/ Pink.rs, YouTube/ Pink.rs

- Što se tiče blinde, tužilac kaže da je korišćena za neko krivično delo. U optužnici se samo tužilaštvo, u odnosu na takozvanog oštećenog Ljepoju, poziva na to da je Lalić iskoristio poverenje Ljepoje i da ga je navukao u Ritopeku, dok kasnije stoji da je to uradio okrivljeni Marko Andrić, a iskaza Bojana Hrvatina i Lalića nema u dispozitivu optužnice. Ta vozila tri meseca navodno stoje kod nas, voze se po ulici, niti se kriju, niti se pale, znači mi ako smo izvršili ta krivična dela, nemamo bojazan da će neko da nas vidi, a nemamo bojazan jer tim vozilima nisu izvršena krivičnih dela. Po iskazu Lalića, u automobilu treba da bude i DNK Ljepoje, s obzirom na to da je njegov DNK u nekim automobilima u koje nikada nije ušao - rekao je Marko Miljković danas u sudnici.

U "opel astri", za koju tužilaštvo tvrdi da je takođe korišćena tokom ubistva Ljepoje, prema fotografijama, pronađeni su konopac, aluminijumska folija, hirurške rukavice i zaštitne maske, kao i debele radničke rukavice. Reč je o automobilu koji je prilikom hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. oduzet od vlasnika kuće u Ritopeku, optuženog Vlada Draganića.

- U njemu je pronađen biološki trag Vlada Draganića, ali i biološki trag pokojnog Ljepoje - rekao je tužilac Saša Ivanić i predložio da se u sudnici pregledaju snimci sa kamera od 8. i 9. decembra 2020., u vreme nestanka Pink Pantera, koji prema njegovim rečima dokazuju da su ovaj, kao i drugi automobili prikazani u sudnici koršćeni u ubistvu Ljepoje. Tužilac je naveo i da je snimke načinila srpska BIA.

- Ja bih podsetio da smo mi ovde četiri godine i da nam tužilac još nije rekao kako su snimci dobijeni, dok je sad priznao da je u pitanju posebna dokazna radnja BIA. Kao što je krio izveštaje DNK, tako kriju i ovo. Mi sedimo i ćutimo, ali kad nas baš iznerviraju, ja moram da kažem - odgovorio je Belivuk tužiocu.

Polemika u sudnici nastala je i kada je prikazana fotografija "foksvagen pasata" za koji je tužilac takođe rekao da je korišćen za otmicu Ljepoje, navodeći da je tim automobilom prebačen od Laste do kuće u Ritopeku, iz koje nikada nije izašao.

Pregledane su fotografije sa forenzičkih pregleda još nekoliko automobila.

Belivuk i Miljković u sudnici Foto: Privatna Arhiva

- Kada je u pitanju prikazana "škoda kodijak", okrivljeni saradnik Lalić i video zapisi koje predlažemo da pogledate, ukazuju na to da je korišćena u pripremi ubistva Milana Ljepoje. Automobil je oduzet od Marka Miljkovića, a u njemu su pronađeni tragovi Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Marka i Miloša Budimira i Dejana Tešića. Kada je u pitanju beli "mercedes" on je korišćen za ubistvo Zdravka Radojevića, a ključ je pronađen kod okrivljenog Veljka Belivuka - rekao je tužilac Saša Ivanić, na šta je regovao Belivuk, tvrdeći da od njega nije oduzet nikakav ključ od "mercedesa".

Advokat Dejan Lazarević ponovo je ponovio da tragovi pronađeni u automobilima ne mogu da se povežu sa krivičnim delima.

- Ako tužilac ponovi tri puta, može da vam uđe u podsvest, pa da pomislite da je kod Belivuka pronađen ključ. To nije tačno - rekao je advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka i Miljkovića.

Drugookrivljeni Marko Miljković rekao je da je svedok, koji je vlasnik automobila "mercedes GLE" rekao da automobil nije ni u kakvoj vezi sa Zdravkom Radojevićem i da u tom automobilu nema DNK Radojevića, ni njegove žene.

- "BMW X5" je moj auto, nikada nije korišćen za krivično delo, a i okrivljeni saradnici pričaju o nekom drugom autu, a ne u tom. Tužilac kaže da je pronađen naš DNK u "škodi kodijak", a DNK ne ukazuje na izvršenje rkivičnih dela. Jedion nesporno je da su automobili oduzeti od nas - rekao je Marko Miljković.