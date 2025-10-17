Slušaj vest

Celo selo Ratina nadomak Kraljeva žali za dečakom (5) koji je juče nešto pre 17 časova upao u bazen za navodnjavanje na plantaži borovnica i tom prilikom izgubilo život. Kako kažu meštani za Kurir, trenutno je najteže njegovim roditeljima, ali celo selo tuguje.

- To se dogodilo juče popodne, čuli smo da je dečak upao u taj bazen za navodnjavanje i i dalje ne možemo da verujemo kako se to dogodilo. Verovatno se igrao sa drugarima u blizini tog "vira". Mi meštani tako, po starinski, zovemo taj bazen, jer su meštani pregradili deo potoka koji se nalazi u selu, kako bi im ta voda poslužila za zalivanje bašta, zasada i drugih stvari - kaže jedna komšinica. 

Prema njenim rečima, taj bazen za navodnjavanje se nesrećnoj porodici nalazio u blizini kuće, a navodno pripada čoveku koji uopšte ne živi u selu.

- Verovatno se radi o trenutku nepažnje, dete kao dete, potrči za loptom ili nečim drugom i ne zna šta je opasno. Često se dešava da deca ulaze na tu plantažu jer tu nema nikoga, čovek koji je vlasnik toga ne živi u Ratini, pa se deca često okupljaju baš tu, ali nešto ovako se nikada nije desilo ranije - priča naša sagovornica i dodaje:

- Ovo je velika tragedija, ne smem ni da zamislim kako je tim roditeljima. Srca da prepukne od tuge... 

Komšije kažu i da su juče popodne videli sanitet Hitne pomoći kako juri kroz selo, ali da ovakvu tragediju nisu mogli ni da zamisle.

- Porodica nastradalog dečaka je dobra i poštena. Vredni i radni ljudi - kažu oni.

Nesreća se, podsećamo, dogodila juče oko 16.30, a slučaj je Policijskoj upravi u Kraljevu prijavljen samo deset minuta kasnije. Dečak je bez svesti vozilom Hitne pomoći transportovan u Zdravstveni centar "Studenica" u Kraljevu gde je, uprkos reanimaciji i naporima lekara da mu spasu život, u 18.20 preminuo.

