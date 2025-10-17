Slušaj vest

Na putnom pravcu Sremska Mitrovica – Jarak, autobus je iz nepoznatih razloga sleteo u kanal i prevrnuo se na krov.

Putnici su evakuisani iz vozila, ali još uvek nije poznat broj putnika, njihovo stanje, kao ni uzrok nesreće.

Podsećamo da je saobraćaj na putu od Zasavice do Rume trenutno zatvoren zbog održavanja biciklističke trke.

Foto: Kurir/D.Š.

Iz pravca Sremske Mitrovice prema Rumi primetan je povećan broj vozila hitne pomoći i policije, koja se kreću ka Jarku.

