Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd i PS Čukarica rešenjima su zadržali lica za koja se sumnja da su izvršili po jedno krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga: okrivljenog M.K. (44) kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao u većoj količinu od 44,29 grama opojnu drogu amfetamin; – okrivljenog M.D. (25) – državljanina Ruske Federacije, kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao 10,08 grama opojne droge marihuana; – okrivljenog Y.P. (26) – državljanina Ukrajine, kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao 0,30 grama opojne droge amfetamin.