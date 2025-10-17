RUS, UKRAJINAC I SRBIN UHAPŠENI U BEOGRADU: Evo šta im je policija našla
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd i PS Čukarica rešenjima su zadržali lica za koja se sumnja da su izvršili po jedno krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga: okrivljenog M.K. (44) kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao u većoj količinu od 44,29 grama opojnu drogu amfetamin; – okrivljenog M.D. (25) – državljanina Ruske Federacije, kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao 10,08 grama opojne droge marihuana; – okrivljenog Y.P. (26) – državljanina Ukrajine, kojem se stavlja na teret da je neovlašćeno držao 0,30 grama opojne droge amfetamin.
Izjašnjavajući se na navode naredbe o sprovođenje istrage okrivljeni M.K. je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog dela, dok M.D. i Y.P. nisu želeli da iznose svoje odbrane.
Javni tužilac je podneo nadležnom sudu predlog da prema M.K. odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke i da će ponoviti krivično delo, dok je prema M.D. i Y.P. pritvor predložen zbog opasnosti od bekstva.