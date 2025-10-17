M. M. (57) tereti se ta tešku krađu u pokušaju
Polciija reagovala
UHAPŠEN KRAGUJEVČANIN: Pokušao da obije više bankomata, omeo ga alarm!
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su M. M. (57) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju.
On se sumnjiči da je noćas, oko tri sata, u centru Kragujevca, podesnim alatom pokušao da obije više bankomata koji su u vlasništvu dve banke.
Policija je, nakon što se uključio alarm banaka, odmah stigla i zatekla ga kako pokušava da obije bankomat.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.
Reaguj
Komentariši