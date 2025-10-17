Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, uhapsili su M. M. (57) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa u pokušaju.

On se sumnjiči da je noćas, oko tri sata, u centru Kragujevca, podesnim alatom pokušao da obije više bankomata koji su u vlasništvu dve banke.

Policija je, nakon što se uključio alarm banaka, odmah stigla i zatekla ga kako pokušava da obije bankomat.