JEZIVE SCENE SA MESTA NESREĆE KOD SREMSKE MITROVICE! Vatrogasci izvlače povređene, od autobusa ostala OLUPINA: Strahuje se da IMA POGINULIH! (FOTO, VIDEO)
Kurir se nalazi na licu mesta teške saobraćajne nesreće do koje je došlo danas na putnom pravcu Sremska Mitrovica — Jarak, a kako javlja reporter sa terena izvlačenje putnika iz prevrnutog autobusa je još uvek u toku.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima teže povređenih, a takođe se, prema nepotvrđenim informacijama, saznaje da ima i poginulih lica — ali još uvek nema zvanične potvrde.
Autobus je prevozio radnike fabrike "Healthcare".
Na licu mesta veliki broj vozila hitne pomoći dolazi i odlazi – trenutno se nalazi najmanje pet vozila. Vatrogasci pomažu u izvlačenju nastradalih iz autobusa.
Podsećamo, do nesreće je došlo kada je autobus, iz neutvrđenih razloga, sleteo s puta u kanal, a potom se prevrnuo na krov.
Inače, saobraćaj na putu od Zasavice do Rume trenutno je zatvoren zbog održavanja biciklističke trke.
Kurir.rs