Kurir se nalazi na licu mesta teške saobraćajne nesreće do koje je došlo danas na putnom pravcu Sremska Mitrovica — Jarak, a kako javlja reporter sa terena izvlačenje putnika iz prevrnutog autobusa je još uvek u toku. 

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima teže povređenih, a takođe se, prema nepotvrđenim informacijama, saznaje da ima i poginulih lica — ali još uvek nema zvanične potvrde. 

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Foto: Kurir/D.Š.

Autobus je prevozio radnike fabrike "Healthcare". 

Na licu mesta veliki broj vozila hitne pomoći dolazi i odlazi – trenutno se nalazi najmanje pet vozila. Vatrogasci pomažu u izvlačenju nastradalih iz autobusa.

Podsećamo, do nesreće je došlo kada je autobus, iz neutvrđenih razloga, sleteo s puta u kanal, a potom se prevrnuo na krov. 

Na putnom pravcu Sremska Mitrovica – Jarak, autobus sleteo u kanal Izvor: Kurir/D.Š.

Inače, saobraćaj na putu od Zasavice do Rume trenutno je zatvoren zbog održavanja biciklističke trke.

