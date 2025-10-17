Slušaj vest

Stravična saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada se prevrnuo autobus pun putnika. Prema nezvaničnim informacijama, najmanje dve osobe su poginule.

Kako se saznaje, autobus je prevozio 83 radnika iz Rume, a preko 40 ljudi je povređeno i trenutno se prevoze u bolnicu.

Saobraćaj je trenutno u prekidu, a na mestu nesreće nalaze se najmanje tri ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica.

Pored njih, u pomoć su pristigli i saniteti iz Rume, Inđije i Šida, dok pojedini povređeni bivaju prevezeni privatnim vozilima u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici.

Kako saznajemo, reč je o autobusu koji je prevozio radnike fabrike "Healthcare", koji su iz firme išli kući za Jarak, Sremsku Raču i Bosut... Istraga je u toku, a tačan uzrok nesreće biće poznat nakon uviđaja.

Podsećamo, do nesreće je došlo kada je autobus, iz neutvrđenih razloga, sleteo s puta u kanal, a potom se prevrnuo na krov.

Inače, saobraćaj na putu od Zasavice do Rume trenutno je zatvoren zbog održavanja biciklističke trke.