Danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica — Jarak, autobus prevoznika "Sirmium bus" koji je prevozio radnike firme "Heltcare", iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.

- Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju.

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice

Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.

