Na mestu nesreće prisutni su policija, hitna pomoć i dežurni tužilac
Detalji tragedije
DVOJE POGINULIH, VIŠE OD 80 POVREĐENIH Oglasio se MUP o tragediji kod Sremske Mitrovice: Autobus pun putnika sleteo s puta i prevrnuo se u kanal (FOTO, VIDEO)
Danas oko 14.45 časova na putu Sremska Mitrovica — Jarak, autobus prevoznika "Sirmium bus" koji je prevozio radnike firme "Heltcare", iz za sada nepoznatih razloga, je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov.
- Dva lica su smrtno stradala, dok se oko 80 lica prevozi u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica radi ukazivanja lekarske pomoći - navodi se u saopštenju.
Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Foto: Kurir/D.Š.
Na licu mesta su pripadnici policije i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a u toku je zbrinjavanje povređenih i vrši se uviđaj ove saobraćajne nezgode.
