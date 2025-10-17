Slušaj vest

Danas je u Poljskoj policija uhapsila državljanina Srbije Živka Zagorca (79) rođenog u Turčević Polju, s prebivalištem u Leštanu, zbog navodnog ratnog zločina počinjenog u toku 1991. godine, saopštila je organizacija Veritas.

Po saznanjima Veritasa, Zagorac živi u Kanadi od 1992. godine i ima državljanstva Srbije i Kanade, a uhapšen je prilikom povratka avionom iz Srbije za Kanadu, preko Poljske.

Ta organizacija kaće da je u Zagrebu 21. aprila podignuta optužnica pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv Zagorca i još 23 osobe koji se terete da su od avgusta do oktobra 1991. godine na području opštine Grubišno Polje, kao pripadnici paravojnih formacija pobunjenog srpskog stanovništva, naredili ili sprovodili nezakonito lišavanje slobode, uzimanje talaca, pljačkanje, zlostavljanje, mučenje i ubistvo velikog broja civila, čime su počinili krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Na osnovu naloga za hapšenje Županijskog suda u Zagrebu 10. septembra je u Švedskoj uhapšen Milorad Davidović koji je od tada u ekstradicionom pritvoru.

Na osnovu međunarodnih poternica koje je raspisao pravosuđe Hrvatske širom sveta, po evidenciji "Veritasa", do sada su uhapšene 202 osobe srpske nacionalnosti, od kojih su 83 izručena Hrvatskoj.

U zatvorima u Hrvatskoje je zbog krivičnih dela ratnih zločina 29 osoba srpske nacionalnosti, od kojih je 15 pravosnažno osuđeno, a ostali su pod istragom, optužbom ili čekaju pravosnažnost presuda, navedeno je u saopštenju.