Slušaj vest

Jedan muškarac pronađen je danas mrtav na Vizantijskom Bulevaru u Nišu.

Prolaznici su alarmirali policiju i Hitne službe, koji su odmah videli da čovek ima prostrelnu ranu od vatrenog oružja.

Na teren je izašla policija radi uviđaja, te je ustanovljeno je da nema osnova za sumnju da je njegova smrt posledica krivičnog dela, naročito zato što je pronađeno i oružje iz koga je ispaljen smrtonosni hitac.

Policija je ogradila mesto gde se nalazi muškarčevo telo, a na mestu tragedije okupio se veliki broj građana uznemirenih zbog ovog događaja.

Za sada nema podataka o identitetu stradalog niti o njegovoj starosti.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.

Kurir.rs/Informer

Ne propustiteHronikaSINE, ZAŠTO TAKO?! TREĆINA MOG SRCA JE OTIŠLA, MOJA NADA, ŽIVOT, SVE... Majka zakukala nakon vesti da joj je sin Đorđe nađen mrtav, potraga trajala 10 dana!
smecderevo.jpg
HronikaSRBIN NAĐEN MRTAV NA FARMI SVINJA Užas u Severnoj Makedoniji: Telo odneto na obdukciju
makedonska-policija.jpg
SrbijaNESNOSAN SMRAD ŠIRI SE ZGRADOM U SUBOTICI: Telo komšije pronađeno u stanu, stanari u panici, ne može da se izvrši dezinfekcija
shutterstock-1404501653.jpg
DruštvoTUŽAN KRAJ POTRAGE ZA SIMEONOM IZ VRANJA: Porodici rekao da ide u šetnju, posle 7 dana pronađen na ovom večnom konačištu (FOTO)
simeon-g.jpg