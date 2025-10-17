Slušaj vest

Jedan muškarac pronađen je danas mrtav na Vizantijskom Bulevaru u Nišu.

Prolaznici su alarmirali policiju i Hitne službe, koji su odmah videli da čovek ima prostrelnu ranu od vatrenog oružja.

Na teren je izašla policija radi uviđaja, te je ustanovljeno je da nema osnova za sumnju da je njegova smrt posledica krivičnog dela, naročito zato što je pronađeno i oružje iz koga je ispaljen smrtonosni hitac.

Policija je ogradila mesto gde se nalazi muškarčevo telo, a na mestu tragedije okupio se veliki broj građana uznemirenih zbog ovog događaja.

Za sada nema podataka o identitetu stradalog niti o njegovoj starosti.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.