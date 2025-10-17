Slušaj vest

U Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici, za sada, primljeno je 35 osoba povređenih u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Sremska Mitrovica-Jarak, od kojih je jedna u operacionoj sali, dok se jedna transportuje u Klinički centar Vojvodine.

Kako se saznaje, prijem i dalje traje.

1/16 Vidi galeriju Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Foto: Kurir/D.Š.

- Prema prvim informacijama 6 sanitetskih ekipa Doma zdravlja i Opšte bolnice izašla je na teren nakon teške saobraćajne nezgode kod stare fabrike Šećerane na ulasku u Sremsku Mitrovicu. Povređeno je više od 20 osoba i svi su na opservaciji ili dijagnostici. Teže povređeni odmah su prebačeni u operacionu salu. Transport povređenih još uvek traje - kaže Vojislav Mirnić direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Podsetimo, saobraćajna nesreća dogodila se na putu Sremska Mitrovica-Jarak kada je autobus sleteo u kanal.

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija/Aleksandra Dražić

Podsetimo, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je Hitna pomoć prevozila povređene ka bolnici. Povređene su 83 osobe.

Na licu mesta je veliki broj hitne pomoć i policije.

Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.