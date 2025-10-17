Slušaj vest

Dr Milan Mandić, zaposlen u Hitnoj pomoći u Sremskoj Mitrovici, otkrio je za Kurir kako je teklo izvlačenje povređenih putnika iz prevrnutog autobusa, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na putnom pravcu Sremska Mitrovica — Jarak.

Dve osobe su poginule na licu mesta, dok je još jedna putnica preminula tokom operacije. Više od 80 putnika, zaposlenih u firmi "Healthcare" u Rumi, je povređeno.

- Na licu mesta zatekli smo prevrnuti autobus koji je prevozio radnike. Bio je u jarku dubokom barem pet metara, tako da se autobus nije video iz jarka.Oko 20 putnika je uspelo samo da se izvuče na ivicu jarka iz autobusa, skoro svi su bili povređeni — neki lakše, neki srednje. Svi su bili svesni, njih smo izvukli na sigurno i podelili lekove za bolove - rekao je dr Milan Mandić za Kurir i dodao:

Dr Milan Mandić o prevrtanju autobusa u Sremskoj Mitrovici Izvor: Kurir televizija/Aleksandra Dražić

- Za to vreme, stigle su i ostale ekipe i uz pomoć vatrogasaca i policije počeli da izvlačimo nepokretne pacijente i nesvesne pacijente koji su bili unutar vozila. Teško povređenih, bez svesti je izvučeno troje, a teško povređenih ali svesno 10 ili 11. Svima su dati lekovi za bolove, izvršena je imobilizacija raspoloživim sredstvima i svi su upućeni u bolnicu.

U 16.05 minuta je završena evakuacija pacijenata, nakon sat vremena izvlačenja i pružanja prve pomoći, zaključio je doktor.

Vozač priveden

Kako je Kurir pisao, policija je privela muškarca (70), vozača autobusa koji je danas oko 14.45 sati sleteo sa puta na putu Sremska Mitrovica-Jarak.

Za sada je u bolnicu u Sremskoj Mitrovici primljeno 20 osoba, a teško povređeni su odmah poslati u operacionu salu.

Okolnosti ove tragedije se još uvek utvrđuju, jer je autobus sleteo s puta i prevrnuo se u jarak iz, za sada, neutvrđenih okolnosti.