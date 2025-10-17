Slušaj vest

Zbog tragedije koja se dogodila u Sremskoj Mitrovici i zbrinjavanja većeg broja povređenih, održaće se vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u subotu, 18. oktobra 2025. godine, od 8:30 do 13:00 časova u prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica (Arsenija Čarnojevića 17).

Iz Crvenog krsta poručuju: "Molimo sve građane koji su u mogućnosti da se odazovu pozivu."

Na putnom pravcu Jarak – Sremska Mitrovica, danas oko 14.45 časova, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je autobus koji je prevozio radnike fabrike Healthcare iz Rume sleteo s kolovoza i prevrnuo se u kanal pored puta.

U trenutku nesreće u autobusu se nalazilo oko 83 putnika. Prema prvim informacijama, dve osobe su poginule, dok je 35 putnika povređeno.

Na lice mesta odmah su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe, policija i veliki broj vozila Hitne pomoći.

Evakuacija svih putnika završena je oko 16 časova, a svi su prevezeni u Opštu bolnicu Sremska Mitrovica, gde su svi lekari i medicinsko osoblje u pripravnosti.

Prema rečima očevidaca, delovi autobusa su potpuno deformisani usled udara u zemljani nasip, a vatrogasci su specijalnom opremom izvlačili zarobljene putnike.

Dodatni problem u prvim minutima posle nesreće bila je biciklistička trka koja se održavala na delu puta između Sremske Mitrovice i Jarka, što je privremeno blokiralo saobraćaj i usporilo dolazak vozila Hitne pomoći.

Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen, a policija preusmerava vozila na obilazne pravce kroz Laćarak i Martince.

Na mestu nesreće nalazi se i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, a uviđaj je u toku.

Oglasio se MUP

Prema poslednjem saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u nesreći su poginule dve osobe, dok je oko 35 povređenih prebačeno u mitrovačku bolnicu, a jedna osoba transportovana u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu zbog težih povreda.

U krugu bolnice su i direktor Opšte bolnice, direktor Doma zdravlja i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, koji koordiniraju aktivnosti na zbrinjavanju povređenih.

Nesreća se dogodila kod bivše fabrike "Matroz", na izlazu iz Sremske Mitrovice.

Kako je Kurir pisao, policija je privela muškarca (70), vozača autobusa koji je danas oko 14.45 sati sleteo sa puta na putu Sremska Mitrovica-Jarak. Vozač je, prema saznanjima, priveden radi davanja izjave istražnom sudiji, dok se uviđaj na licu mesta još uvek sprovodi.

Uzrok sletanja autobusa još nije poznat.