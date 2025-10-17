Slušaj vest

Tokom večernjih sati, u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, preminula je još jedna osoba povređena u današnjoj teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Sremska Mitrovica – Jarak.

Kako nezvanično saznajemo, žena je podlegla povredama tokom operacije.

Prema ranijem saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, dve osobe su poginule na licu mesta, dok je oko 80 putnika prevezeno u bolnicu. Od toga je 35 osoba zadržano na lečenju, a njihovo zdravstveno stanje se i dalje prati.

Kako se saznaje, vozač autobusa (70) iz Šida priveden je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, dok istraga o uzroku nesreće i dalje traje.

Ispred bolnice su i dalje okupljene porodice povređenih radnika, ali i građani koji su došli da daju krv u okviru vanredne akcije organizovane zbog velikog broja povređenih.

Prema rečima zaposlenih u bolnici, lekari i tehničari su se odazvali i mimo svog radnog vremena, kako bi pomogli u zbrinjavanju svih pacijenata.

Podsećamo, nesreća se dogodila oko 14.45 časova kod bivše fabrike „Matroz“, kada je autobus prevoznika “Sirmium bus”, koji je vozio radnike fabrike Healthcare iz Rume, sleteo s puta i prevrnuo se na krov.