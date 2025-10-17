Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su R. M. (48) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje, da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Sumnja se da je on, prošle nedelje, u kući na periferiji Subotice, zadao više udaraca četrdesettrogodišnjem sugrađaninu i teško ga povredio.

Policijski službenici su ga ubrzo identifikovali i pronašli, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Kurir.rs

