SUBOTICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. P. (42) iz Subotice i N. P. (23) iz Azerbejdžana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Prilikom kontrole, policija je u vozilima kojima su osumnjičeni upravljali, pronašla
devetoro iregularnih migranata.

Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli.

Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova.

Protiv iregularnih migranata podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima.

Kurir.rs

