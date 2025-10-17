Policija u Subotici uhapsila D. P. i N. P. zbog sumnje da su krijumčarili devetoro iregularnih migranata ka granici sa Mađarskom; osumnjičenima određeno zadržavanje do 48 časova.
Šverc ljudi
AZERBEJDŽANAC (23) I SUBOTIČANIN (42) KRIJUMČARILI 9 MIGRANATA DO GRANICE S MAĐARSKOM: Policija ih zatekla u vozilima
Slušaj vest
SUBOTICA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su D. P. (42) iz Subotice i N. P. (23) iz Azerbejdžana, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.
Prilikom kontrole, policija je u vozilima kojima su osumnjičeni upravljali, pronašla
devetoro iregularnih migranata.
Sumnja se da su D. P. i N. P., uz novčanu naknadu, nameravali da prevezu migrante do granice sa Mađarskom, koju bi potom oni peške ilegalno prešli.
Osumnjičenima je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, određeno zadržavanje do 48 časova.
Protiv iregularnih migranata podnete su prekršajne prijave iz Zakona o strancima.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši