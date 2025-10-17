Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici uhapsili su S. B. (43) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dve teške krađe.

S. B. se sumnjiči, da je provalio u kuću jednog Subotičanina i ukrao delove za automobil i garderobu, a policija ga je ubrzo nakon toga i uhapsila.

Takođe se sumnja da je provalio i u jedno preduzeće na periferiji Subotice iz kojeg je ukrao raznu tehničku robu.

Policija je prilikom pretresa kuće ,koju je koristio osumnjičeni, pronašla ukradene predmete, koji će biti vraćeni vlasnicima.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, S. B. određeno je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.