UŽAS NA VOŽDOVCU: Dečak (16) primljen u Urgentni centar s povredama glave, sumnja se da su ga pretukla trojica mladića
Dečak (16) primljen je u Urgentni centar u Beogradu nakon što su ga, kako se nezvanično saznaje, pretukla trojica mladića na Voždovcu.
Napad se dogodio u blizini jednog parka, gde su napadači sačekali dečaka, a onda ga prebili.
Dečak je zadobio povrede glave i trenutno mu se ukazuje lekarska pomoć.
