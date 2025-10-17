Slušaj vest

Dečak (16) primljen je u Urgentni centar u Beogradu nakon što su ga, kako se nezvanično saznaje, pretukla trojica mladića na Voždovcu.

Napad se dogodio u blizini jednog parka, gde su napadači sačekali dečaka, a onda ga prebili.

Dečak je zadobio povrede glave i trenutno mu se ukazuje lekarska pomoć.

Kurir.rs/Telegraf

