Marko Ljubiša Kan (56), koji je blizan škaljarskom klanu, ponovo je bio na meti napadača, ekskluzivno saznaje Kurir. 

"Policija je sprečila pokušaj ubistva Kana u Budvi pre nekoliko dana. Iz policije mu je javljeno da imaju dojavu o još jednom pokušaju njegove likvidacije u Budvi", kaže izvor za Kurir.

marko.jpg
Foto: Privatna arihva

Kako navodi, Marko Ljubiša Kan i dalje je na oprezu i pod jakim policijskim obezbeđenjem jer je više puta bio "na meti".

"Jake policijske snage i dalje cešljaju potez Cetinje, Kotor i Budvu i žele da uđu u trag pripadnika dva ozloglašena klana iz Kotora, jer su svesni da će krvavi rat i dalje trajati", zaključuje izvor.

111.jpg
Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

Podsećamo, Marko Ljubiša Kan iz Budve ranjen je u dvorištu hotelskog kompleksa 7. avgusta u Pržnu kod Budve. Tada mu je državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski (18) pucao u glavu dok je ležao na ležaljci. Kan je već šest puta preživeo pokušaj ubistva.

Podsetimo, drugi pripadnik škaljarskog klana Filip Ivanović likvidiran je sinoć u Beogradu, veruje se da je to još jedan krvavi čin rata klanova.

filip ivanović andrija gazivoda Petar Muhadinović.jpg
Slađana Nedeljković Filip Ivanović
Filip Ivanović Andrija Ivanović.jpg
hapšenje.jpg