SPREČEN POKUŠAJ UBISTVA MARKA LJUBIŠE KANA! Policija ga obavestila šta mu se sprema u Budvi - "škaljarac" već preživeo šest atentata
Marko Ljubiša Kan (56), koji je blizan škaljarskom klanu, ponovo je bio na meti napadača, ekskluzivno saznaje Kurir.
"Policija je sprečila pokušaj ubistva Kana u Budvi pre nekoliko dana. Iz policije mu je javljeno da imaju dojavu o još jednom pokušaju njegove likvidacije u Budvi", kaže izvor za Kurir.
Kako navodi, Marko Ljubiša Kan i dalje je na oprezu i pod jakim policijskim obezbeđenjem jer je više puta bio "na meti".
"Jake policijske snage i dalje cešljaju potez Cetinje, Kotor i Budvu i žele da uđu u trag pripadnika dva ozloglašena klana iz Kotora, jer su svesni da će krvavi rat i dalje trajati", zaključuje izvor.
Podsećamo, Marko Ljubiša Kan iz Budve ranjen je u dvorištu hotelskog kompleksa 7. avgusta u Pržnu kod Budve. Tada mu je državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski (18) pucao u glavu dok je ležao na ležaljci. Kan je već šest puta preživeo pokušaj ubistva.
Podsetimo, drugi pripadnik škaljarskog klana Filip Ivanović likvidiran je sinoć u Beogradu, veruje se da je to još jedan krvavi čin rata klanova.