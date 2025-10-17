Slika iz Pržna gde mu je napadač pucao u glavu

Marko Ljubiša Kan (56), koji je blizan škaljarskom klanu, ponovo je bio na meti napadača, ekskluzivno saznaje Kurir.

"Policija je sprečila pokušaj ubistva Kana u Budvi pre nekoliko dana. Iz policije mu je javljeno da imaju dojavu o još jednom pokušaju njegove likvidacije u Budvi", kaže izvor za Kurir.

Foto: Privatna arihva

Kako navodi, Marko Ljubiša Kan i dalje je na oprezu i pod jakim policijskim obezbeđenjem jer je više puta bio "na meti".

"Jake policijske snage i dalje cešljaju potez Cetinje, Kotor i Budvu i žele da uđu u trag pripadnika dva ozloglašena klana iz Kotora, jer su svesni da će krvavi rat i dalje trajati", zaključuje izvor.

Andrej Tanaskovski Foto: Screenshot

Podsećamo, Marko Ljubiša Kan iz Budve ranjen je u dvorištu hotelskog kompleksa 7. avgusta u Pržnu kod Budve. Tada mu je državljanin Severne Makedonije Andrej Tanaskovski (18) pucao u glavu dok je ležao na ležaljci. Kan je već šest puta preživeo pokušaj ubistva.