Trideset devet radnika iz fabrike u Rumi ostalo je u bolnici sa teškim povredama koje su zadobili nakon što je na putu Sremska Mitrovica-Jarak autobus sa preko 85 osoba sleteo sa puta i upao u kanal.

Ispred bolnice, do kasno u noć, stajali su članovi porodica povređenih, čekajući bilo kakvu vest o svojim najbližima. Oni koji su u nesreći izgubili najdraže, čak tri porodice, nisu mogle da zadrže bol.

Dve osobe su preminule na licu mesta, dok je jedna ženska osoba preminula u operacionoj sali.

- Jao, ne, ne! Bože, zašto? Neću ovo preživeti! Moja mama, ode moja mama! - kroz jecaje je vikala žena kojoj su lekari na hodniku ukazivali pomoć nakon što su joj saopštili da joj je majka preminula, a koja je i sama povređena u saobraćajnoj nesreći.

Doktori su trčali hodnicima bolnice u Sremskoj Mitrovici, iz jedne ordinacije u drugu, dok su medicinske sestre ukazivale pomoć lakše povređenima na hodnicima.

- Au, ljudi, šta je ovo, koliki je taj autobus bio? Odakle ovoliko ljudi? - rekao je muškarac u bolnici koji je skamenjeno gledao scene ispred sebe.

U tom trenutku čuo se trčeći korak.

- Imamo mnogo pacijenata u operacionoj sali, svi će ostati duže. Situacija je jako loša - rekla je doktorka kolegama dok je trčala ka drugoj ordinaciji.

Za to vreme, osoblje bolnice iz garaže je donosilo pomoćne krevete kako bi uspeli da zbrinu sve pacijente. U pomoć su pristigli i lekari koji nisu bili u smeni.

- Padali smo sine, jedni preko drugih. Mene samo glava boli. Videla sam kako su ljudi zaglavljeni između sedišta - rekla je plačući povređena žena svom sinu.

Tragovi krvi bili su vidljivi po pločicama, a sirene su neprestano odzvanjale. Ekipe Hitne pomoći, pristizale su jedna za drugom.

- Sve su sale pune. Ovako nešto ne pamtimo - rekla je doktorka osvrćući se na hodnik prepun ljudi.