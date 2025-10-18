Slušaj vest

1/5 Vidi galeriju Autobus Sremska Mitrovica Foto: screenshot IG/192_rs

Stanje 39 osoba povređenih u jučerašnjem prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice je nepromenjeno, potvrđeno je u Opštoj bolnici u ovom gradu. Osam pacijenata nalazi se na Intenzivnoj nezi, dvadesetoro je smešteno na Odeljenju opšte hirurgije, a jedanaestoro na Ortopediji.

Na snimku sa Instagram stranice 192 vidi se kako je autobus užadima prevezen na magistralu. Tek po završetku vađenja, put je otvoren za saobraćaj.

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D. K. (70) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak - Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Doktor opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić rekao je da su primili 61 pacijenta nakon nesreće prevrtanja putničkog autobusa, a da je 39 pacijenata zadržano na opservaciji. Osam pacijenata je smešteno na jedinici intezivne nege, a trenutno se dve osobe nalaze u operacionoj sali.

“Osam pacijenata teže povređenih je smešteno u jedinici intezivne terapije, a jedna pacijentkinja je nažalost preminula”, rekao je Vojislav Mirnić i dodao da se 61 pacijent javio u bolnicu, od čega je 39 zadržano na opservaciji.

Dve osobe su bile u operacionoj sali, a jedna pacijentkinja je transportovana u Urgentni centar Beograd.

Njih 20 se nalazi na odeljenju opšte hirurgije, dok je 11 pacijenata smešteno na odeljenju ortopedije.

Mirnić je rekao i da je bilo angažovano više od 120 tehničara i sestara, te da su za 45 minuta prevezli 35 pacijenata u bolnicu.

Upućen je apel dobrovoljnim davaocima krvi, iako su večeras imali dovoljne zalihe krvi.

“Sutra će biti akcija dobrovoljnog davanja krvi u Crvenom krstu Sremske Mitrovice od 8.30 do 13 časova”, obavestio je Mirić.