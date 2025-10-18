OTKRIVAMO KAKVO JE STANJE SVIH POVREĐENIH U PREVRTANJU AUTOBUSA: U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici
Predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović izjavio je danas da će u ponedeljak u ovoj opštini biti Dan žalosti, povodom teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule tri osobe kada se autobus prevrnuo.
Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić potvrdio je da je hospitalizovano 39 pacijenata nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u blizini Jarka.
Prema njegovim rečima, sedmoro povređenih nalazi se u Jedinici intenzivne nege, dok su ostali pacijenti stabilnog stanja.
– Od jutros nemamo promene u stanju najteže povređenih, sedmoro ih je i dalje u intenzivnoj nezi. Na Odeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata je spremno za otpust, a već su neki i vraćeni kući. Na Odeljenju ortopedije dva pacijenta su takođe spremna za otpust – izjavio je Mirnić.
Dodao je da se u bolnici nastavlja dopunska dijagnostika za sve pacijente, te da se u naredna dva dana očekuje otpuštanje još nekoliko povređenih.
– Ono što je najvažnije jeste da smo danas omogućili dodatne posete za članove porodica, svakog dana od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije. Takođe, dežurni telefoni 060/610-2222 dostupni su svima koji žele da dobiju informacije o stanju svojih najbližih – rekao je Mirnić.
Žena koja je iz mitrovačke bolnice prebačena u Beograd nalazi se i dalje u teškom stanju. Lekari prate njeno zdravstveno stanje iz sata u sat.
Direktor bolnice istakao je i da su svi timovi i dalje u punom angažovanju, te da bolnica raspolaže potrebnim resursima za zbrinjavanje povređenih.
Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je vozač osumnjičen za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. MUP je takođe istaklo da je u prethodne dve godine bilo tri nadzora rada prevoznika i utvrđeno je više od 60 neispravnosti.