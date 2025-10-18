Slušaj vest

Predsednik opštine Sremska Mitrovica Branislav Nedimović izjavio je danas da će u ponedeljak u ovoj opštini biti Dan žalosti, povodom teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule tri osobe kada se autobus prevrnuo.

Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić potvrdio je da je hospitalizovano 39 pacijenata nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u blizini Jarka.

Prema njegovim rečima, sedmoro povređenih nalazi se u Jedinici intenzivne nege, dok su ostali pacijenti stabilnog stanja.

– Od jutros nemamo promene u stanju najteže povređenih, sedmoro ih je i dalje u intenzivnoj nezi. Na Odeljenju opšte hirurgije 13 pacijenata je spremno za otpust, a već su neki i vraćeni kući. Na Odeljenju ortopedije dva pacijenta su takođe spremna za otpust – izjavio je Mirnić.

Dodao je da se u bolnici nastavlja dopunska dijagnostika za sve pacijente, te da se u naredna dva dana očekuje otpuštanje još nekoliko povređenih.

– Ono što je najvažnije jeste da smo danas omogućili dodatne posete za članove porodica, svakog dana od 14 do 16 časova na odeljenjima ortopedije i hirurgije. Takođe, dežurni telefoni 060/610-2222 dostupni su svima koji žele da dobiju informacije o stanju svojih najbližih – rekao je Mirnić.

Žena koja je iz mitrovačke bolnice prebačena u Beograd nalazi se i dalje u teškom stanju. Lekari prate njeno zdravstveno stanje iz sata u sat.

Direktor bolnice istakao je i da su svi timovi i dalje u punom angažovanju, te da bolnica raspolaže potrebnim resursima za zbrinjavanje povređenih.

Podsetimo, autobus prevoznika "Sirmium bus", koji je prevozio radnike, iz još nepoznatih razloga sleteo je sa puta i prevrnuo se. Vozač autobusa, D. K. (70), uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su tri osobe stradale. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.