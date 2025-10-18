Slušaj vest

Grad Sremska Mitrovica proglasio je ponedeljak, 20. oktobar 2025. godine, Danom žalosti povodom teške saobraćajne nesreće kod Jarka, u kojoj su tri osobe poginule, a više desetina je povređeno.

Odluka je doneta na vanrednoj sednici Gradskog veća održanoj jutros. Tokom Dana žalosti, zastave će biti spuštene na pola koplja na svim javnim institucijama, a otkazane su sve manifestacije zabavnog karaktera u organizaciji Grada i ustanova kulture. Grad Sremska Mitrovica saopštio je da će porodicama nastradalih biti isplaćena pomoć od po 200.000 dinara za pokrivanje troškova sahrane i drugih neophodnih izdataka.

Nedimović: "Lekari dali 120 odsto sebe"

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama stradalih i zahvalio svim zdravstvenim radnicima koji su juče, po njegovim rečima, pokazali izuzetnu hrabrost i profesionalnost.

- Izražavam najdublja saučešća porodicama stradalih i želim brzo ozdravljenje svim pacijentima u Mitrovačkoj bolnici. Zadnje dve godine slušali smo kritike o bolnici, ali ono što su juče uradili lekari, medicinske sestre i tehničari – bilo je neverovatno. Više od sto njih dotrčalo je na posao bez poziva, iz osećaja dužnosti i solidarnosti. To je bilo nešto što se ne zaboravlja – rekao je Nedimović.

Gradonačelnik je potvrdio da su žrtve nesreće muškarac iz Bosuta, žena iz Martinaca i jedan sugrađanin iz Sremske Rače.

– Ova tragedija pogodila je čitavu zajednicu, zato smo proglasili Dan žalosti. Grad je preuzeo odgovornost, i ne samo finansijsku, već i ljudsku – dodao je on.

"Najverovatnije ljudski faktor“ – istraga u toku

Nedimović je potvrdio da prema prvim informacijama, uzrok nesreće najverovatnije jeste ljudski faktor, ali je naglasio da će sve detalje utvrditi nadležni organi.

– Neka tužilaštvo i policija urade svoj posao. Ne želimo da prejudiciramo, ali sve ukazuje na to da je u pitanju ljudska greška. Vozaču je takođe teško, i njemu i svima nama žao je zbog svega – rekao je gradonačelnik.

Dodao je da je autobus bio dvospratni („double decker“) sa 83 sedišta, te da je u pitanju ugovoreni prevoz između kompanija HealthCare iz Lume i Silver Bus-a, a ne gradski linijski prevoz.

– Želim da razjasnim: ovo nije bio gradski prevoz, već ugovoreni radnički prevoz. Grad će svakako sprovesti vanredne kontrole svih prevoznika, ali ne želim da se manipuliše činjenicama. Ovo je trenutak za dostojanstvo, a ne za politiku – poručio je Nedimović.

Poziv na solidarnost i dostojanstvo

Gradonačelnik je posebno apelovao na građane i političare da se uzdrže od širenja dezinformacija i političkih prepucavanja na društvenim mrežama.