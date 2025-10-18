Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, mladića je u bolnicu dovezao otac, nakon što ga je zatekao pretučenog.

Prema njegovim rečima, napad se dogodio oko ponoći u blizini Mirijevske pijace, kada su mu prišla, za sada, nepoznata lica i napala ga bez očiglednog povoda. Napadači su ga, kako tvrdi, udarali rukama i nogama, nakon čega su pobegli u nepoznatom pravcu.

Policija je obaveštena o incidentu i radi na identifikaciji napadača.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronika"TO JE BIO DVOSPRATNI AUTOBUS, UGOVORENI RADNIČKI PREVOZ" Nedimović o strašnoj nesreći kod Sremske Mitrovice, otkrio ŠTA JE UZROK TRAGEDIJE
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica autobus Branislav Nedimović.jpg
HronikaOTKRIVAMO KAKVO JE STANJE SVIH POVREĐENIH U PREVRTANJU AUTOBUSA: U ponedeljak Dan žalosti u Sremskoj Mitrovici
Direktor Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić 0123.jpg
HronikaOVAKO JE AUTOBUS SMRTI IZVUČEN IZ KANALA KOD SREMSKE MITROVICE: Sajlama vukli olupinu u kojoj su poginule tri osobe, strašne scene na putu (VIDEO)
saobraćajna nesreća Sremska Mitrovica izvlačenje autobus (1).jpg
Hronika"PADALI SMO, SINE, JEDNI PREKO DRUGIH - VIDELA SAM ZAGLAVLJENE LJUDE..." Potresne scene u bolnici u Sremskoj Mitrovici posle tragičnog prevrtanja autobusa
sremska mitrovica bolnica prevrnut autobus.jpg